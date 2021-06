Soko Wien - Der vierte Mann im ZDF: Darsteller, TV-Termin, Handlung

Das ZDF zeigt heute am 16.6.21 den Krimi "Soko Wien - Der vierte Mann". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend im Sommer: Das ZDF strahlt eine neue Folge der "Soko Wien" aus. Ihr Name: "Der vierte Mann". Wir haben Ihnen in diesem Text zusammengestellt, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller bei "Soko Wien - Der vierte Mann" dabei sind und wie die Handlung ist.

"Soko Wien - Der vierte Mann" heute am 16.6.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Soko Wien - Der vierte Mann" ist am Mittwoch, 16. Juni 2021, im ZDF zu sehen. Die Folge startet um 20.15 Uhr und dauert 90 Minuten. Ungeduldige finden "Soko Wien - Der vierte Mann" bereits jetzt online: als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Soko Wien - Der vierte Mann"

Es ist eine absolute Premiere: Bei einem grenzüberschreitenden Fall übernehmen die Sokos Wien und Leipzig gemeinsam Ermittlungen. Nur zusammen sehen sie Erfolgschancen, eine Entführung und eine Mordserie aufzudecken.

Konkret geht es darum, dass der beliebte Stargeiger Philipp Baumgarten nach einem Auftritt in Leipzig spurlos verschwunden ist. Unbekannte haben nicht nur den Musiker entführt, sondern auch dessen Geige mitgenommen. Hatten die Verbrecher es eigentlich vor allem auf das Instrument abgesehen? Um dessen Wert zu ermitteln, bitten die Leipziger Ermittler ihre Kollegen aus Wien um Unterstützung. Die Polizisten aus Österreich machen dann allerdings eine schreckliche Entdeckung: Sie finden den Geigenbauer, aus dessen Werkstatt das entwendete Instrument stammt, schwer verletzt vor.

Die beiden Ermittlerteams schaffen es trotz der einen oder anderen Mentalitätsunterschiede, gut zusammenzuarbeiten. Etwas delikat ist die Kooperation für die Leipziger Chefermittlerin Ina Zimmermann. Sie hat eines Nachts so dermaßen dem Alkohol gefrönt, dass sie sich nicht mehr erinnern kann, ob sie denn nun etwas mit dem Wiener Kollegen Carl Ribarski hatte - oder nicht.

Erleichterung macht sich breit, als die Experten den entführten Musiker wohlauf in Leipzig auffinden. Seine Hinweise reichen aus, um die Ermittler auf die richtige Spur zu bringen: Der Entführer heißt Kurt Lehrmann. Er ist Hausmeister im Leipziger Gewandhaus. In früheren Jahren verbüßte er eine Haftstrafe wegen eines Gewaltverbrechens. Doch wieso hat er Philipp Baumgarten entführt? Die Ermittler tappen zunächst im Dunkeln, spannende Stellen in seiner Strafakte wurden geschwärzt.

Die Suche nach Lehrmann wird dringlicher, als erst ein pensionierter Bankier und dann ein Kunstmäzen ermordet aufgefunden werden. In beiden Fällen spricht alles für Lehrmann als Täter. Gelingt es dem Team, weitere Gewaltverbrechen zu verhindern? Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Soko Wien - Der vierte Mann“ mit?

Hauptkommissarin Ina Zimmermann - Melanie Marschke

- Major Carl Ribarski - Stefan Jürgens

- Oberst Dr. Henriette Wolf - Brigitte Kren

- Oberkommissar Jan Maybach - Marco Girnth

- Gruppeninspektorin Penny Lanz - Lilian Klebow

- Kommissar Tom Kowalski - Steffen Schroeder

- Kommissarin Kim Nowak - Amy Mußul

- Amy Mußul Bezirksinspektor Simon Steininger - Michael Steinocher

- Gerichtsmedizinerin Dr. Franziska Beck - Maria Happel

- Spurensicherer Franz Wohlfahrt - Helmut Bohatsch

Wohlfahrt - Kurt Lehrmann - Thorsten Merten

- Thorsten Merten Michael Havranek - Hans-Maria Darnov

Georg Emanuel Holzer - Karl Fischer

- Philipp Baumgarten - Dominik Maringer

- Marion Holzer - Susi Stach

- Dr. Johannes Mayerhofer - Wolfram Berger

- Wolfram Berger Luna Steffens - Maxine Kazis

Walter Lobrecht - Hilmar Eichhorn

- Archivar - Manfred Möck

