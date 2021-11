Solo für Weiss - Das letzte Opfer im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 29.11.21 den Krimi "Solo für Weiss - Das letzte Opfer". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Winter: Das ZDF strahlt Ende November "Solo für Weiss - Das letzte Opfer" aus. Wie ist die Handlung des Krimis? Welche Darsteller sind im Cast? Wann ist der TV-Termin? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie in diesem Text die Antworten.

TV-Termin: "Solo für Weiss - Das letzte Opfer" am 29.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Solo für Weiss - Das letzte Opfer" läuft am Montag, 29. November 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 89 spannende Minuten freuen. Sie haben am Montagabend keine Zeit? Kein Problem: Das ZDF stellt den Krimi auch als kostenlosen Stream in die Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Solo für Weiss - Das letzte Opfer"

Was für ein tragischer Vorfall: Ausgerechnet bei seiner Abschiedsfeier im LKA begeht Kurt Böhnisch Suizid. Nicht nur Noras ist schockiert, dass sich ihr Chef aus dem Leben verabschiedet - und das auch noch kurz vor der Pensionierung. Auch insgesamt sitzt der Schock tief.

Video: SAT.1

Böhnischs Leben hatte in den vergangenen zwei Jahren dunkle Schatten bekommen. Seine Tochter Jasmin war vom einen auf den anderen Tag verschwunden. Der Vater hatte den Verlust nie überwunden. Nur wenige Tage nach seinem Selbstmord finden Ermittler den toten Körper einer Frau in Lübeck. Die Spuren weisen darauf hin, dass es Parallelen zu einem bis dato ungeklärten Fall in Rostock geben könnte.

Nora macht sich an die Ermittlungen. Sie will die Morde aufdecken und herausfinden, ob auch die Tochter des Ex-Chefs ein Opfer des Verbrechers geworden ist. Unterstützung erhält sie dabei von Simon Brandt von der Kripo Lübeck - im Gegensatz zu den Kollegen aus Rostock, die sich wenig kooperativ verhalten. Gelingt es Nora und ihrem Kollegen Brandt dennoch, die Fälle aufzudecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Solo für Weiss - Das letzte Opfer" im Cast

Nora Weiss - Anna Maria Mühe

- Simon Brandt - Jan Krauter

- Jan Geissler - Peter Jordan

LKD Böhnisch - Hannes Hellmann

Dominik Kramer - Florian Lukas

- Florian Lukas Martina Drechsler - Inka Friedrich

Paul / Arnold Martens - Tilman Strauß

- Karin Böhnisch - Oana Solomon

- Maik Jansen - Mirco Kreibich

- Jörg Förster - Yorck Dippe

- Doris Förster - Christiane von Poelnitz

"Solo für Weiss - Das letzte Opfer" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Solo für Weiss - Das letzte Opfer" steht auch zeitunabhängig als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.