vor 38 Min.

Sommerferien beginnen in den ersten Bundesländern Panorama

Strand statt Schulbank: Für die ersten Schüler in Deutschland beginnen am Montag die Sommerferien.

Am letzten Schultag in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen dort nicht nur Urlauber mit dichtem Verkehr rechnen. Der ADAC warnte vor Staus auf den wichtigen Autobahnen wie A3, A5 oder A7. Hochbetrieb wird zudem am größten deutschen Flughafen in Frankfurt erwartet.

Schon am Vormittag haben sich dort Schlangen an Personenkontrollen und Check-in-Schaltern gebildet. "Das Aufkommen ist bereits sehr hoch", sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Dies sei aber auch zu erwarten gewesen. "Von Chaos ist keine Rede." Mehr als 220 000 Passagiere werden am Freitag erwartet. Der Flughafenbetreiber hat seine Personalstärke erhöht. Reisende wurden aufgerufen, sich drei Stunden vor Abflug am Airport einzufinden und das Handgepäck möglichst aufzugeben. (dpa)

