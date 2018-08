vor 40 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2018: Das Finale als Wiederholung im Stream Panorama

Sieht es im "Sommerhaus der Stars" wirklich so schlicht aus? Eine Jugendherberge wirkt dagegen wie ein Luxus-Hotel. RTL strahlt die Sendung live im TV und Stream aus.

Das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" 2018 lief bei RTL live im TV und Stream, die Gewinner sind gekürt. Finale verpasst? Die Wiederholung läuft im Stream.

Das "Sommerhaus der Stars 2018": Ab dem 9. Juli gewährte RTL zum dritten Mal tiefe Einblicke in das Seelenleben einiger Paare, von denen die meisten ihre beste TV-Zeit schon hinter sich haben dürften. Dabei mussten sie mit den Allüren und dem Benehmen ihrer Mitbewohner sowie mit sich selbst klarkommen. Auf engstem Raum und bei jeder Menge Entbehrungen waren Konflikte natürlich vorprogrammiert.

Auf der nach unten offenen Skala der Berühmtheit gibt es selbstverständlich nicht nur A-, B- und C-Promis - das Alphabet ist ja noch lang. In welche Kategorie fallen also die Paare, die sich ein bröckelndes Ferienhaus in Portugal, diverse knifflige Aufgaben und die allgegenwärtigen Kamera-Augen angetan haben? Urteilen Sie selbst.

Das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" 2018 live im TV und Stream

Die dritte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" lief immer montags um 20.15 Uhr bei RTL. Zusätzlich war "Das Sommerhaus der Stars 2018" auch im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

In der diesjährigen Staffel haben Uwe und Iris gewonnen. Sendung verpasst? Ganze Folgen von "Sommerhaus der Stars" 2018 sind zum Online-Abruf bei TV NOW verfügbar.

"Sommerhaus der Stars" 2018 in Portugal: Die Kandidaten-Paare

Promi-Tochter Patricia Blanco (46) und ihr aktueller Partner, der Unternehmer Nico Gollnick (28).

Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) und seine neue Flamme Bobby Anne Baker (48).

RTL-Bauer Uwe Abel (48) und seine Angetraute aus "Bauer sucht Frau", Iris Abel (50).

Society-Lady und Ex des Schweizer Botschafters Shawne Fielding (48) mit ihrem aktuellen Lebensgefährten, Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf (49).

Der TV-Kultstar Frank Fussbroich (50) aus Köln und seine Frau Elke Fussbroich (51).

"Love Island" Liebespaar Stephanie Schmitz (24) samt Verlobtem Julian Evangelos (25).

"Malle-Jens" und Kult-Auswanderer Jens Büchner (48) mit seiner Ehefrau Daniela Büchner (40).

Deutschlands berühmtestes Erotikmodel, die DJane und selbsternannte "Nacktschnecke" Micaela Schäfer (34) sowie ihr Lebenspartner, der Unternehmer Felix Steiner (33).

