vor 36 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2018: Welche Paare wohnen noch an der Algarve? Panorama

Im "Sommerhaus der Stars" 2018 kämpfen Promi-Paare um 50.000 Euro. Wer ist in Portugal noch dabei? Wer ist mittlerweile ausgezogen?

Von Oliver Bosch

"Das Sommerhaus der Stars" läuft seit 9. Juli 2018 jeden Montag bei RTL.

Ursprünglich waren acht Promi-Paare für maximal 17 Tage in ein ziemlich ramponiertes Ferienhaus in Portugal gezogen.

Acht Promi-Paare, ein bröckelndes Ferienhaus an der portugiesischen Algarve, etliche zu meisternde Aufgaben und Kameras rund um die Uhr - das sind die Zutaten der neuen Ausgabe von "Sommerhaus der Stars" 2018. Seit 9. Juli zeigt RTL zum dritten Mal tiefe Einblicke in das Seelenleben einiger mehr oder weniger bekannten Paare.

17 Tage machen die aus diversen TV-Formaten bekannten Promis auf Kosten des Kölner Senders Urlaub an der Algarve und müssen dabei mit Allüren und Benehmen ihrer Mitbewohner sowie sich selbst klarkommen. Auf engstem Raum und bei jeder Menge Entbehrungen sind Konflikte programmiert.

Nicht jede Beziehung übersteht das mediale Ferienlager unbeschadet. Die Beziehung von Vorjahressiegerpärchen Nico Schwanz und Saskia Atzerodt ging nach dem Auszug aus der Ferienvilla in die Brüche. Da half auch der Titel "Das Promipaar 2017" nichts. Sie konnten sich mit Geld statt Liebe trösten. Für den Sieg gab es 50.000 Euro, die natürlich auch auf das Siegerpaar von "Sommerhaus der Stars 2018" warten.

Patricia Blanco hofft natürlich, dass ihr dieses Schicksal erspart bleibt. Sie hat wegen ihrem Nico Gollnick einen ganzen Schwarm Schmetterlinge im Bauch. Auf wen die Frischverliebten im Sommerhaus der Stars treffen, verraten wir Ihnen hier. Hier sind alle acht Promi-Paare im Überblick.

"Sommerhaus der Stars" 2018: Wer ist schon ausgezogen?

Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker: Ein schillernder Paradiesvogel ist Ex-Bordellkönig Bert Wollersheim. Während seine Ex-Frau Sophia wegen entfernter Rippenknochen in die Schlagzeilen geriet, machte der 67-Jährige wegen seiner Insolvenz Wind in der Medienlandschaft. Im Sommerhaus zeigte der Rentner seine neue Liebe Bobby Anne Baker. Die beiden flogen aber als Erstes raus.

Bert Wollersheim und Lebensgefährtin Bobby Anne Baker stellen im Urlaub auf RTL-Kosten ihre noch relativ junge Liebe auf eine harte Bewährungsprobe. Bild: MG RTL D / Max Kohr

Diese Promi-Paare wohnen im "Sommerhaus der Stars" - noch.

Patricia Blanco und Nico Gollnick: Kameras ist die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco gewohnt. Als ehemalige Teilnehmerin beim "Dschungelcamp" oder "Adam sucht Eva" weiß die 47-Jährige, wie Reality-TV unter ständiger Beobachtung funktioniert. Neu ist für sie, das TV-Abenteuer zusammen mit ihrer neuen Liebe Nico Gollnick anzugehen. Bis vor wenigen Tagen war die Beziehung zum 28-jährigen Berliner Möbel-Unternehmer noch geheim. Der "Senderurlaub" wird zeigen, ob ihre Liebe trotz des enormen Altersunterschieds stark genug ist. Bisher hatten beide keinen Beziehungsalltag, weil Patricia in Nizza wohnt und Nico in Berlin. Seit Januar 2018 sind sie zusammen. Kennengelernt hatten sie sich in einer Berliner Champagnerbar.

Micaela Schäfer und Felix Steiner: Auch Micaela ist ein alter Hase im Reality-TV-Geschäft. Die selbsternannte "Nacktschnecke" verdient sich ihr Geld als DJane und Erotikmodell. Im "Dschungelcamp" präsentierte sie gern ihren Körper, wie Schönheitschirurgen ihn formten. In der Zwischenzeit sind einige Jahre vergangen und der eine oder andere weitere Euro aufs Konto von Beauty-Docs gewandert. Felix Steiner scheint zu gefallen, was Skalpell und Hände formten. Nach etlichen Beziehungsschwierigkeiten hat die 34-Jährige anscheinend ihren Traumprinzen in dem Unternehmer aus Kärnten gefunden. Seit drei Jahren sind sie ein Paar, wohnen aber erst seit 2017 zusammen in Micaelas Eigentumswohnung in Berlin.

Wollen im "Sommerhaus der Stars 2018" zum "Promipaar des Jahres" gewählt werden: Micaela Schäfer und Freund Felix Steiner. Bild: MG RTL D / Max Kohr

Shawne Fielding und Patrick Schöpf: Shawne Fielding ist öffentliche Aufmerksamkeit von früher gewöhnt. Die US-Amerikanerin wurde in Deutschland bekannt durch ihre Ehe mit dem ehemaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer (1999 -2014). Beide galten als schillerndstes Paar in der Hauptstadt Berlin. Nachdem die Ehe der 48-Jährigen scheiterte, lernte sie auf Facebook den ehemaligen Schweizer Eishockey-Profi Patrick Schöpf kennen. Seit 2014 sind Shawne und der 49-Jährige unzertrennlich und leben in Immensee in der Schweiz.

Jens Büchner und seine Frau Daniela: Na - da werden sich Danielas Kinder Joelina, Jada und Wolkan aber freuen: Mama und Stiefpapa machen rund 17 Tage Urlaub auf RTL-Kosten und lassen sie mit den Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani allein zu Haus auf Mallorca. Kennengelernt hat sich das Paar im Sommer 2015 bei einem Stadtfest in Delmenhorst. Jens hatte dort einen Auftritt als Schlagersänger, u.a. mit seinem Lied "Pleite, aber sexy". Im Juni 2017 traten beide vor den Traualtar. Insgesamt kommt die Patchwork-Familie auf satte acht Kinder.

Frank Fussbroich und seine Frau Elke: Frank Fussbroich war Anfang der 90er Jahre Star der ersten deutschen TV-Doku-Soap "Die Fussbroichs: Eine Kölner Arbeiterfamilie". Bis 2001 flimmerte der TV-Kult im WDR über die Mattscheibe. Jetzt kehrt der 50-Jährige zusammen mit seiner Frau Elke zurück ins Rampenlicht. Die beiden gehen seit 2009 als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. Sie leben in einem Haus in Vettweiß.

Stephanie Schmitz und Julian Evangelos: Stephanie und Jullian lernten sich bei der RTL-Kuppelshow "Love Island" kennen und lieben. Die 24-Jährige ist gelernte Krankenschwester, verdient sich ihre Brötchen aber aktuell als Klamottenverkäuferin. Ihren Herzbuben Julian gibt sie seit ihrem TV-Debüt im letzten Jahr nicht mehr her. Im Januar 2017 hat sich das Paar verlobt, eine Hochzeit soll folgen. Der 25-Jährige studiert momentan noch Lehramt und möchte nach seinem Abschluss auch tatsächlich Lehrer werden. Sie leben zusammen in ihrer Wohnung in Neuwied.

Uwe Abel und seine Frau Iris: Zu guter Letzt wagen sich auch Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Uwe und seine Frau Iris ins Promi-Ferienlager. 2011 lernten sich der 48-jährige Schweinebauer und die 50-jährige ehemalige Versicherungsangestellte in der Kultshow kennen. 2013 wurde geheiratet, Iris zog für Uwe von München nach Dötlingen.

Wo Sie die Show live im TV und Stream sehen und wo Sie verpasste Folgen nachholen können, erfahren Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen