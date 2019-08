vor 30 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Die Kandidaten und Sendetermine

Thomas und Sabrina ziehen als Nachrücker in "Das Sommerhaus der Stars" ein. Hier alle Infos zu den Kandidaten, Sendeterminen und zur Übertragung live im TV und Stream.

Heute läuft Folge 3 von "Das Sommerhaus der Stars" 2019: Alle Infos zu Kandidaten, Sendeterminen und Live-Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

In Folge 3 von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 verlassen Jessika Cardinahl und Quentin Parker die Ferienwohnung in Portugal. Sie werden prompt durch einen neues "Promi"-Paar ersetzt. Um wen es sich dabei handelt, erfahren Sie in unserer Vorschau zur dritten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" 2019: "Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 3: Ärger mit den Nachrückern

"Sommerhaus der Stars" 2019: Start-Termin

Die diesjährige vierte Staffel von "Sommerhaus der Stars" startete am Dienstag, 23. Juli um 20.15 Uhr auf RTL. Die weiteren Episoden der Sendung werden immer dienstags ausgestrahlt.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Die Sendetermine

Die Folgen von "Sommerhaus der Stars" 2019 laufen immer am Dienstagabend auf RTL. Das sind die einzelnen Sendetermine der insgesamt sieben Folgen:

Dienstag, 23. Juli 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 30. Juli 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 06. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 13. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 20. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 27. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 03. September 2019: 20.15 Uhr

Das sind die Kandidaten von "Sommerhaus der Stars" 2019:

Aus der dritten Staffel von "Sommerhaus der Stars" gingen "Bauer sucht Frau"-Uwe und seine Ehefrau Iris als Gewinner hervor. An der diesjährigen vierten Staffel der RTL-Show nehmen die folgenden acht Promi-Pärchen teil:

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32)

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53) und Architekt Quentin Parker (65)

Die "Love Island"-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28)

Die "Goodbye Deutschland"-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47)

Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40)

Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18)

Die "Bachelor in Paradise"-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25).

Mehr zu den Kandidaten lesen Sie hier: "Sommerhaus der Stars" 2019: Kandidaten in der Übersicht

"Sommerhaus der Stars" live im TV und Stream

"Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" 2019 wird live im TV bei RTL zu sehen sein. Zusätzlich wird "Das Sommerhaus der Stars" 2019 auch online im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar sein. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

Hier gibt es mehr Infos zur Übertragung: "Sommerhaus der Stars" 2019 live im TV und Stream.

Themen Folgen