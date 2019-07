vor 17 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 1: Ist Wendler-Freundin Laura schwanger?

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Heute ziehen acht Promi-Paare in eine Ferienwohnung in Portugal - und die Gerüchteküche brodelt bereits. Hier lesen Sie unsere Vorschau.

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Wer mit einem Whirlpool und Zimmerservice für die Promi-Paare rechnet, liegt ganz falsch. Denn die Ferienwohnung in Portugal verspricht wenig Glamour: Keine eigenen Räume und kein eigenes Bett für jeden Bewohner. Außerdem müssen die Kandidaten auf alltäglichen Luxus wie Spülmaschinen oder eine Putzhilfe verzichten. Aus den vorherigen Staffeln ist das Konfliktpotenzial beim eigenständigen Organisieren des Haushalts bekannt. Das Zusammenleben auf engstem Raum und die gestellten Aufgaben in jeden Folge stellen die Promi-Beziehungen zusätzlich auf eine harte Probe.

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Was passiert in Folge 1?

In Folge 1 von "Das Sommerhaus der Stars" treffen die Promi-Paare aufeinander. Neben der Zimmeraufteilung steht das gemeinsame Abendessen an. Schon der erste Tag scheint den einen oder anderen zu überfordern. So ist Reality-Star Steffi Bartsch mit der Wohnsituation überhaupt nicht zufrieden und kann gar nicht mehr aufhören, die Wohnung zu putzen und aufzuräumen. Ihr Ehemann Roland hat Probleme einzuschlafen. Das liegt auch daran, dass Ex-DSDS-Sternchen Menowin Fröhlich sich als penetranter Schnarcher entpuppt. Deshalb zieht Roland Bartsch samt Matratze vor die Tür.

Ironischerweise hat Steffi, bekannt aus der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland", bereits am nächsten Morgen Heimweh und muss einige Tränen verdrücken. "Love Island"-Reality-Sternchen Elena Miras geht es ähnlich: Sie vermisst ihre Tochter.

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Gesteht Laura Müller in Folge 1 ihre Schwangerschaft?

Bereits in der ersten Nacht in der portugiesischen Promi-WG gibt es außerdem Drama um die 18-jährige Freundin von Schlagerstar Michael Wendler. Laura Müller macht kein Auge zu, denn ihr ist schlecht. Und zwar so schlecht, dass die Schülerin sich übergeben muss. Danach wird natürlich die Gerüchteküche im Sommerhaus der Stars befeuert. Eine Schwangerschaft wird hinter der morgendlichen Übelkeit vermutet. Sommerhaus-Mitbewohner Willi und Jasmin Herren sind sich ziemlich sicher. Wie sich das ungleiche Paar zu diesen Vermutungen äußert, ist heute Abend auf RTL zu sehen.

Folge 1 von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 wird heute Abend, den 23. Juli um 20.15 Uhr, bei RTL ausgestrahlt. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen