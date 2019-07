vor 18 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 2 heute: Grabscher sorgt für Ärger

Das Sommerhaus der Stars 2019: In Folge 2 werden falsche Antworten bestraft. So auch Kate, Freundin von Benjamin Boyce.

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: In der heutigen Folge 2 wird weiterhin gelästert und gezankt. Außerdem treibt ein Grabscher sein Unwesen. Hier eine Vorschau.

In Folge 2 von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 kommen sich Michael Wendler und seine Laura immer nähre. Bei Elena Miras und Mike Heiter herrscht schlechte Stimmung. Und Quentin Parker mutiert zum Grabscher. Hier lesen Sie die ausführliche Vorschau zur zweiten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" 2019.

"Das Sommerhaus der Stars" 2019 heute: Wendler klatscht Laura auf den Po

Michael Wendler lässt trotz laufender Kameras nicht von seiner Freundin ab und klatscht Laura im Bett mehrmals auf den Po. Willi Herren wird das zu viel, er verlässt das Zimmer. Mit Ehefrau Jasmin lästert Herren über das ungleiche Paar.

Schließlich reden Willi und Wendler beim Frühstück über die Beziehung. Willi findet es grenzwertig und sagt, dass er den Typen vierteilen würde, wenn seine Tochter mit einem so viel älteren Mann nach Hause käme.

"Das Sommerhaus der Stars": In Folge 2 werden falsche Antworten bestraft

Wie gut kennen die Männer ihre Frauen? In Folge 2 müssen die männlichen Kandidaten beim Spiel "Du blöder Mixer" beweisen, wie gut sie ihre Partner kennen. Dabei müssen sie intime Fragen zur Partnerschaft beantworten. Wer eine falsche Antwort gibt, muss seiner Partnerin eine übelriechende Pampe über den Kopf schütten. Laura Müller muss bereits vor der ersten Frage mit den Tränen kämpfen, während sich Yasmin Herren von Willi alles über den Kopf gießen lässt.

Und Elena flippt aus, weil Mike während des Spiels ständig lachen muss. Bei der Rückkehr ins Haus rastet Elena komplett aus: Erst wegen Mike, dann gegen die anderen Bewohner. Die Gründe für Elenas Ausraster erfahren Sie heute Abend bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019.

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Quentin wird zum Grabscher

An Tag 2 von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 machen Yeliz Koc und Elena Miras ein paar Sportübungen. Quentin Parker, Lebensgefährte von Jessika Cardinahl, schaut den Frauen kurz zu und äußert später, dass er ihnen gerne an den Arsch greifen würde - für ihn der einzige Grund, warum sie diese Übungen machen. Elenas Freund Mike Heiter und Menowin Fröhlich finden diese Aussage total falsch.

Schon zuvor hatte Quentin unter anderem Steffi Bartsch an den Hintern gefasst. Über diese Vorfälle sprechen die Kandidaten. Menowin erzählt Steffi, wie es in ihm brodelt, weil Quentin ihn mit einem angedeuteten Arschgrabscher in Richtung Senay provoziert hat. Anschließend kommt es zur Auseinandersetzung zwischen Menowin und Quentin: Beim Aufeinandertreffen mit Quentin platzt ihm der Kragen und er beschimpft und bedroht ihn in guter, alter Bad-Boy-Manier. Quentin kontert mit unbeeindruckter Überheblichkeit. Doch das ist noch lange nicht alles.

Die zweite Folge von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 ist heute Abend, den 30. Juli um 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen. (AZ)

