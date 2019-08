08:55 Uhr

"Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 3: Ärger mit den Nachrückern

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: In Folge 3 geht ein Paar freiwillig. Und die Nachrücker sorgen gleich einmal für Ärger in der chaotischen Ferienwohnung. Hier die Vorschau.

Sie haben vom "Sommerhaus der Stars" 2019 genug: In Folge 3 verlassen Jessika Cardinahl und ihr Quentin Parker die Ferienwohnung. Die prominenten Mitbewohner scheint das nach Quentins Grabschattacken wenig zu stören. Die neuen Kandidaten sind aber nicht minder verhaltensauffällig! Hier erfahren Sie mehr dazu.

Jessika und Quentin sind also ausgezogen. Als Nachrücker hat man sich Ex-Big Brother-Star Sabrina Lange (52) in das Sommerhaus der Stars geholt. Die Kandidatin der ersten Big-Brother-Staffel erscheint mit ihrem Lebensgefährten Thomas Graf von Luxemburg (57) im Schlepptau. Die laute Kölnerin kommt nicht bei jedem gut an. So ist Jasmin Herren extrem genervt von Sabrina. Sie und Jasmins Mann Willi Herren kennen sich nach eigenen Angaben schon seit Ewigkeiten. Für Sabrina ist das Grund genug, beim Schlagersänger auf Tuchfühlung zu gehen. So fasst sie Willi in Quentin-Manier an den Hintern. Jasmin macht das rasend. Eher halbherzig macht Willi darauf seiner alten Bekanntschaft klar, dass sie etwas mehr Distanz wahren sollte.

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Elena Miras rastet in Folge 3 mal wieder aus

Michael Wendler versucht sich als netter Mitbewohner. Er zeigt den Neuankömmlingen das Haus und die Schlafzimmer. Elena Miras nimmt dem Wendler diese Höflichkeit nicht ab: Sie glaubt, dass er die Neuen in ihr Schlafzimmer stecken möchte, damit er weiterhin Platz für sich und "das Kind" hat. Dieses Schlafzimmer haben Wendler und Müller seit dem ersten Auszug in Beschlag genommen. Dieser Umstand reicht dann natürlich auch aus, um die cholerische Elena zum ausrasten zu bringen.

Aber auch Willi Herren ist mal wieder auf Krawall aus. Er fühlt sich vom Wendler nicht beachtet und startet daraufhin eine Kampagne gegen seinen Schlagerkollegen. Sein Plan: Er versucht, alle anderen mit ins Boot zu holen, um so den Wendler raus zu wählen. Dabei geht er ähnlich vor, wie bei Roland Bartsch in der ersten Folge. Er überzieht Michael Wendler mit Schmähungen und lässt nicht von ihm ab. Ob das gut geht?

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Das passiert in Folge 3

Roland und Steffi Bartsch versuchen währenddessen, sich selbst vor der Nominierung zu schützen. Sie bilden eine Gruppe, um sich und andere Bewohner so vor der Abwahl zu retten. Bei seinen Taktikgesprächen wird Roland plötzlich von anderen Pauschalurlaubern überrascht, die ihn freundlich "besuchen". Zerrieben vom schlechten Gewissen darüber, möchte er alleine sein, wird aber von Willi und Mike Heiter in die Zange genommen, die sich besorgt nach seinem Zustand erkundigen.

Wer in Folge 3 tatsächlich "Das Sommerhaus der Stars" 2019 verlassen muss, ist heute am 6. August, um 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen. (AZ)

