vor 33 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 4: Die Herrens arbeiten am Kinderwunsch

In Folge 4 von "Sommerhaus der Stars" 2019 drehen sich die Gespräche der Bewohner vor allem um ein Thema: Kinder.

Nachdem es bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019 in den vergangenen Wochen nicht immer harmonisch zuging, könnte sich das in Folge 4 ändern: Schließlich ist das wohl am meisten polarisierende Paar, Michael Wendler und Laura Müller, in der letzten Folge von den Mitbewohnern aus der portugiesischen Residenz gewählt worden.

"Sommerhaus der Stars", Folge 4: Willi und Jasmin nehmen ihren Kinderwunsch ernst

In Folge 4 drehen sich die Gespräche der Sommerhaus Bewohner um ein Thema: Kinderwunsch. Bei Kate und Benjamin scheint das Thema sehr an der Beziehung zu nagen, da Kate sich unbedingt Kinder wünscht, Benjamin diesem Thema jedoch meist ausweicht. Auch Willi und Jasmin wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind und machen dabei keinen Hehl aus ihrer strikten Planung.

Auch wenn Jasmins fruchtbare Tage auf die Drehtage des Sommerhauses fallen, soll es keine Ausnahme bei den Versuchen geben. Ob es wohl bald ein "Sommerhaus der Stars"-Baby geben wird? Wie die beiden im Interview gestehen, kam es zumindest bereits zu Sex auf der Sommerhaus-Toilette.

"Sommerhaus der Stars" 2019: In Folge 4 geht es für die Kandidaten hoch hinaus

Das Spiel, dem sich die Stars heute im "Sommerhaus der Stars" 2019 stellen müssen, hat es in sich: Bei „Zwerg gießt Blümchen“ müssen die Paare als Zwerg und Blümchen verkleidet in luftiger Höhe agieren. Besonders für Roland und Jasmin, die unter starker Höhenangst leiden, stellt das Spiel damit eine große Herausforderung dar. Ob die beiden ihre Angst überwinden können, sehen Zuschauer heute bei "Sommerhaus der Stars" 2019.

Folge 4 wird heute, 13. August, um 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen sein. (AZ)

Themen Folgen