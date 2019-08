vor 3 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 6: Sendetermine, Übertragung & Kandidaten

Folge 6 von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 läuft heute Abend auf RTL. Alle Infos zu Sendeterminen, Kandidaten und Live-Übertragung im TV und Stream: hier.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Nachdem in Folge 5 Willi Herren seinen 44. Geburtstag feierte und mit Kate und Benjamin ein weiteres Paar aus dem Sommerhaus gewählt wurde, kämpfen in Folge 6, die heute Abend auf RTL zu sehen sein wird, noch fünf Pärchen um die Siegprämie. Alles dreht sich um die Frage: Wer wird "Promipaar des Jahres 2019"?

Mittendrin im Kampf: Trash-Veteran Willi Herren, der sich im Vorschauvideo mit Yeliz-Gatte Johannes Haller anlegt. Im Kampf um die 50.000 Euro scheint die Freundschaft zwischen Ex-Bachelorette-Kandidat und Partysänger schon wieder vorbei zu sein: Während Haller dem Kollegen ins Gesicht fasst und vorwirft, kein "echter Mann" zu sein, zeigen sich die Herrens im Interview entsetzt über die schlechte Stimmung im Haus.

Was zwischen den beiden Promi-Pärchen vorgefallen ist und wer in Folge 6 die Heimreise antreten muss, zeigt RTL beim "Sommerhaus der Stars" 2019 heute Abend um 20.15 Uhr.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Der Start-Termin

Die diesjährige vierte Staffel von "Sommerhaus der Stars" startete am Dienstag, 23. Juli um 20.15 Uhr auf RTL. Die weiteren Episoden der Sendung werden immer dienstags ausgestrahlt.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Sendetermine & Sendezeiten

Die Folgen von "Sommerhaus der Stars" 2019 laufen immer am Dienstagabend auf RTL. Das sind die einzelnen Sendetermine der insgesamt sieben Folgen:

Dienstag, 23. Juli 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 30. Juli 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 06. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 13. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 20. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 27. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 03. September 2019: 20.15 Uhr

"Sommerhaus der Stars" 2019: Die Kandidaten

Aus der dritten Staffel von "Sommerhaus der Stars" gingen "Bauer sucht Frau"-Uwe und seine Ehefrau Iris als Gewinner hervor. An der diesjährigen vierten Staffel der RTL-Show nehmen die folgenden Promi-Pärchen teil:

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32)

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53) und Architekt Quentin Parker (65)

Die "Love Island"-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28)

Die "Goodbye Deutschland"-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47)

Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40)

Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18)

Die "Bachelor in Paradise"-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25)

Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg (57)

Sehen Sie das "Sommerhaus der Stars" 2019 live im TV und Stream

"Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" 2019 wird live im TV bei RTL zu sehen sein. Zusätzlich wird "Das Sommerhaus der Stars" 2019 auch online im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar sein. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

