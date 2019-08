vor 41 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Sehen Sie Folge 6 live im TV und Stream

Folge 6 von "Das Sommerhaus der Stars" kommt heute Abend live im TV und Stream. Alle Infos rund um die Übertragung der Show auf RTL und TV Now finden Sie hier.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Nachdem in Folge 5 Willi Herren seinen 44. Geburtstag feierte und mit Kate und Benjamin ein weiteres Paar aus dem Sommerhaus gewählt wurde, kämpfen in Folge 6, die heute Abend auf RTL zu sehen sein wird, noch fünf Pärchen um die Siegprämie. Alles dreht sich um die Frage: Wer wird "Promipaar des Jahres 2019"? Und wer fliegt heute Abend aus der Show? Erste Tipps lesen Sie in unserer Vorschau: "Sommerhaus der Stars", Folge 6: Willi Herren kennt keine Freunde".

"Das Sommerhaus der Stars" 2019 - Übertragung: Live im TV und Stream

Die vierte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" 2019 wird ab dem 23. Juli immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Zusätzlich wird "Das Sommerhaus der Stars" 2019 auch im RTL-Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufbar sein. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

Das mehr oder weniger harmonische Zusammenleben der Traumpaare wird ab dem 23. Juli in sieben Folgen auf eine harte Probe gestellt.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Die Kandidaten-Paare im Überblick

Die dritte Staffel von "Sommerhaus der Stars" haben "Bauer sucht Frau"-Uwe und seine Ehefrau Iris gewonnen. Die folgenden Promi-Pärchen waren von Anfang an bei "Sommerhaus der Stars" 2019 dabei:

Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg (57)

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32)

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53) und Architekt Quentin Parker (65)

Die "Love Island"-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28)

Die "Goodbye Deutschland"-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47)

Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40)

Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18)

Die "Bachelor in Paradise"-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25).

"Das Sommerhaus der Stars" 2019 als Wiederholung sehen

Sie sind ab dem 23. Juli selbst an der Algarve im Urlaub und kriegen keine deutschen Sender in der Ferienwohnung rein? Kein Problem. Ganze Folgen von "Sommerhaus der Stars" 2019 werden nach dem Start auch Online bei TV NOW abrufbar sein. (AZ)

