"Sommerhaus der Stars" 2020: Georgina Fleur und Kubi Özdemir im Porträt

Georgina Fleur und Kubi Özdemir ziehen neben sieben anderen Paaren in das "Sommerhaus der Stars" 2020 ein. Im Porträt gibt es alle wichtigen Infos zu dem Pärchen.

Von Monique Neubauer

Auch Georgina Fleur und Kubi Özdemir wollen "Das Promipaar 2020" werden. Deshalb ziehen sie gemeinsam mit sieben anderen Promi-Paaren in das "Sommerhaus der Stars" 2020 ein. Auf die Sieger wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wie werden sich die beiden schlagen? Hier im Porträt haben wir alle wichtigen Infos zum Pärchen.

Georgina Fleur und Kubi Özdemir im Porträt: Das It-Girl und der Unternehmer

Georgina Fleur wurde 2012 durch die Kuppelshow " Der Bachelor" bekannt - der damalige Bachelor war Paul Janke. Sie belegte jedoch nur den 5. Platz. Die Reality-TV-Teilnehmerin war schon in diversen TV-Shows zu sehen. So beispielsweise bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder bei "Promi Big Brother". Vor zwei Jahren hat sie ihren Angaben nach die Liebe ihres Lebens gefunden. Und das abseits von TV-Kameras. Den geheimnisvollen Mann an ihrer Seite kennt bis jetzt jedoch keiner.

Kubilay Özdemir ist in Deutschland geboren und war in der Türkei im Kindergarten und in der Grundschule. In Deutschland machte er dann seinen Hauptschulabschluss. Danach arbeitete er sich bis zum Studium auf dem zweiten Bildungsweg hoch und gründete nach seinem Abschluss seine eigene Firma. Heute hat er einen eigenen Apartmentkomplex und eine eigene Online-Firma.

Georgina und ihr Freund haben sich Anfang 2019 verlobt. Ein Paar sind sie bereits seit zwei Jahren. Bisher hat sie ihren Partner noch nie präsentiert und auf Instagram Bildern immer unkenntlich gemacht. Beim "Sommerhaus der Stars" hat das Paar seinen ersten offiziellen Auftritt.

