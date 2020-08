vor 17 Min.

Sommerhaus der Stars 2020, Kandidaten: Teilnehmer ab dem 9.9.20

Erstmals findet das "Sommerhaus der Stars" 2020 nicht in Portugal sondern in Deutschland statt. Welche Promi-Paare dieses Jahr einziehen, lesen Sie in unserer Übersicht.

Kandidaten beim "Sommerhaus der Stars" 2020: Jetzt stehen die Promi-Paare von Staffel 5 fest. Das sind die Teilnehmer.

Von Carla Gospodarek

Die Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2020: Am 9.9.20 werden acht Promi-Paare als Teilnehmer einziehen. Außerdem gibt es zwei Nachrücker-Paare: zum einen Eva Benetatou und Chris Stenz, zum anderen Iris und Peter Klein.

Die Bewohner werden in Staffel 5 wegen der Corona-Pandemie in einer deutschen Stadt im "Sommerhaus der Stars" zusammenziehen - und zwar in Bocholt in Nordrhein-Westfalen. Das sind die Kandidaten:

"Sommerhaus der Stars" 2020, Kandidaten: Teilnehmer in Staffel 5

Dieses Jahr nehmen wieder acht Paare teil:

Andrej Mangold und Jenny Lange

Vor laufender Kamera lernten sie sich kennen- und lieben – und sind bis heute noch zusammen: Jenny Lange buhlte bei " Der Bachelor" 2019 um das Herz von Rosenkavalier Andrej Mangold und erhielt im großen Finale die letzte Rose. Hier erfahren Sie mehr: Andrej Mangold und Jennifer Lange im Porträt.

Andrej Mangold und Jenny Lange Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt

Bei " Deutschland sucht den Superstar" wurde sie Dritte. Erstmals zeigt sie ihren Freund Tim, mit dem sie zusammen im Sommerhaus um 50.000 Euro kämpfen wird. Hier erfahren Sie mehr: Annemarie Eilfeld und Tim Sandt im Porträt

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Andreas und Caroline Robens

Die zwei Bodybuilder sind durch ihre Auswanderung nach Mallorca bekannt geworden und mittlerweile Urgesteine von "Goodbye Deutschland". Hier erfahren Sie mehr: Andreas und Caroline Robens im Porträt.

Andreas und Caroline Robens Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Denise Kappés und Henning Merten

Sie wurde durch die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" bekannt, er durch seine Tätigkeit als Influencer in den sozialen Netzwerken. Hier erfahren Sie mehr: Denise Kappés und Henning Merten im Porträt.

Denise Kappés und Henning Merten Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Lisha und Lou

Das YouTube-Pärchen ist bereits seit zehn Jahren ein Paar. Über die sozialen Netwerke präsentieren sie ihren Fans ihr gesamtes Leben. Hier erfahren Sie mehr: Lisha und Lou im Porträt.

Lisha und Lou Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Diana Herold und Michael Tomaschautzki

Sie wurde einst in der "Bullyparade" berühmt. Jetzt kehrt sie mit einem anderen Michael zurück, ihren Mann. Obwohl dieser niemals vor die Kamera wollte, macht er für seine Diana eine Ausnahme. Hier erfahren Sie mehr: Diana Herold und Michael Tomaschautzki im Porträt.

Diana Herold und Michael Tomaschautzki Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Martin Bolze und Michaela Scherer

Sie treten gemeinsam als Gesangs-Duett "Die Pharos" auf. Dabei wurde Martin eigentlich als Show-Hypnotiseur bekannt, versetzte bereits Sylvie Meis beim Supertalent von RTL in einen Tiefschlaf. Hier erfahren Sie mehr: Martin Bolze und Michaela Scherer im Porträt.

Martin Bolze und Michaela Scherer Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Auch sie wurde bei "Der Bachelor" bekannt. Dort buhlte sie damals um Paul Janke. Heute ist sie mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir beim Sommerhaus dabei. Hier erfahren Sie mehr: Georgina Fleur und Kubi Özdemir im Porträt.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Die Nachrücker-Paare beim "Sommerhaus der Stars" 2020

Neben den acht Paaren wird es auch zwei Nachrücker-Paare geben:

Eva Benetatou und Chris Stenz

Ex-Bachelor-Teilnehmerin Eva Benetatou wird gemeinsam mit ihrem Verlobten und Fitness-Motivator Chris Stenz als Nachrücker-Paar beim "Sommerhaus der Stars" teilnehemen. Hier erfahren Sie mehr: Eva Benetatou und Chris Stenz im Porträt.

Eva Benetatou und Chris Stenz Bild: Sat.1 / Richard Hübner

Iris Klein und Peter Klein

Katzenberger-Mama Iris Klein und ihr Mann Peter Klein wollen auch um den Titel "Das Promipaar" 2020 kämpfen. Bekannt geworden sind beide durch Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Hier erfahren Sie mehr: Iris und Peter Klein im Porträt.

Iris Klein und Peter Klein Bild: Sat.1

Teilnehmer als Bewohner beim "Sommerhaus der Stars" 2020: Deutschland statt Portugal

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie wird das Sommerhaus dieses Jahr erstmals nicht in Portugal stattfinden. Stattdessen bleiben die Promis in Deutschland und zwar in Bocholt in Nordrhein-Westfalen - genauer auf einem Bauernhof. Statt Villa mit Luxus warten also rostiger Grill, Garten, Plastikstühle und ein kleiner Pool auf die Promis.

Bocholt selbst hat rund 75.000 Einwohner und liegt im Westmünsterland und damit direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Ob sich die Promi-Paare wohl fühlen werden in Bocholt? Einen Start-Termin gibt es noch nicht.(AZ)

