vor 1 Min.

Sommerhaus der Stars 2020: Notarzteinsatz heute in Folge 4

Bild: TV NOW

"Sommerhaus der Stars", Folge 4: Beim Spiel geht es heute turbulent zu. Mehr Infos gibt es hier in der Vorschau.

Beim "Sommerhaus der Stars" 2020 gibt es heute in Folge 4 Turbulenzen. Hier in unserer Vorschau lesen Sie, warum sogar ein Krankenwagen gerufen werden muss.

Von Carla Gospodarek

Im Sommerhaus der Stars geht es heute in Folge 4 drunter und drüber. Während es zwischen den Kandidaten sowieso schon schlechte Stimmung gibt, ereignet sich bei einem der Spiele auch noch ein folgenreicher Unfall.

Was genau die Zuschauer heute Abend im "Sommerhaus der Stars" erwartet, lesen Sie hier bei uns in der Vorschau.

"Sommerhaus der Stars" heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Das Sommerhaus der Stars" läuft am 23.9.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Beim "Sommerhaus der Stars" geben die Promis alles, um im Haus bleiben zu dürfen und so weiterhin eine Chance auf den Sieg zu haben. Deshalb wird in Folge 4 auch im Spiel "Tierisch blind" mit harten Bandagen gekämpft – so hart, dass einer der Mitstreiter ins Krankenhaus muss. Um wen es sich handelt und welche Konsequenzen der Unfall für die Sendung hat, sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL.

In der neuen Folge steht außerdem das Spiel "Lippenbekenntnis" auf dem Programm. Darin müssen die Paare Sätze auswendig lernen und diese abwechselnd einander vortragen. Erschwert wird das Ganze von unechten Zähnen, die die Promis währenddessen im Mund tragen müssen.

"Sommerhaus der Stars" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind beim Sommerhaus der Stars die Kandidaten 2020.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Sommerhaus der Stars im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und die Sendezeit von Das Sommerhaus der Stars.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen