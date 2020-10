vor 17 Min.

Sommerhaus der Stars 2020 am 11.10.20: Martin Bolze und Michaela Scherer im Porträt

Martin Bolze und Michaela Scherer sind in das "Sommerhaus der Stars" 2020 eingezogen. Hier im Porträt haben wir alle wichtigen Infos zu dem Paar.

Von Monique Neubauer

Vielleicht werden sie "Das Promipaar 2020"? Auch Martin Bolze und Michaela Scherer sind Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" 2020, die am 9.9.20 gestartet ist.

Die beiden wollen alles geben, um am Ende den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Hier im Porträt finden Sie alle wichtigen Infos zu dem Paar in der Übersicht.

Martin Bolze und Michaela Scherer im Porträt: Der Hypnotiseur und die Designerin

Martin Bolze (62) wurde als Show-Hypnotiseur bekannt. Er versetzte bereits Sylvie Meis beim Supertalent in einen Tiefschlaf. Martins Künstlername als Hypnotiseur ist "Pharo".

Michaela Scherer (53) ist Designerin. Sie selbst bezeichnet sich als zeitweise extrem temperamentvoll und auch Martin kann das bestätigen. Martin ist der Ruhepol der Beziehung und bleibt meistens gelassen, wenn er jemanden nicht leiden kann. Michaela hingegen kann auch schon mal richtig laut werden.

Martin Bolze und Michaela Scherer sind seit acht Jahren ein Paar, kennen sich aber schon seit 38 Jahren. Martin fand Michaela schon immer toll - bei ihr hat es erst bei einem Wiedersehen nach Jahren gefunkt. Gemeinsam bekannt wurden sie durch das Format "Goodbye Deutschland" und leben heute gemeinsam auf Gran Canaria. Die beiden zeichnen sich durch ihre ironische Art aus und gehen sehr locker miteinander um. Außerdem treten sie zusammen als Gesangs-Duett auf. Das Sänger-Paar wird "Die Pharos" genannt und hat schon einige Singles veröffentlicht.

