Sommerhaus der Stars 2020 am 30.9.20: Andreas und Caroline Robens im Porträt vorgestellt

Hier im Porträt bekommen Sie alle wichtigen Infos zum "Sommerhaus der Stars" 2020-Paar Andreas und Caroline Robens.

Im " Sommerhaus der Stars" 2020 müssen Promi-Paare seit dem 9.9.20 wieder auf engstem Raum miteinander auskommen. Mit dabei sind unter anderem Andreas und Caroline Robens. Das Pärchen ist durch ihre Auswanderung nach Mallorca bekannt geworden. Hier im Porträt erfahren Sie alles, was Sie über die Robens wissen müssen

Andreas und Caroline Robens im Porträt: Das sind die Kult-Auswanderer

Bekannt sind sie durch "Goodbye Deutschland" und durch ihre Auswanderung nach Mallorca geworden. Caroline (40) und Andreas (54) Robens sind die Kult-Auswanderer schlecht hin. Kennengelernt haben sich die beiden 2010 in einer Diskothek auf Mallorca - Andreas war damals noch Türsteher. Kurz nach dem Kennenlernen, gaben sich die beiden im Dezember 2010 das Ja-Wort.

Nun betreiben sie seit Jahren ihr eigenes Fitnessstudio auf Mallorca. Ihre Selbstständigkeit und das Fitnessstudio sind beiden sehr wichtig. Sie sind stolz auf das, was sie sich selbst erarbeitet haben und auf den ersten Blick sieht man: Körperkult ist ein bedeutender Teil ihres Lebens. Sie verbindet nicht nur ihre Leidenschaft zu den Tattoos, sondern auch ihre Muckis.

Dabei zieht vor allem Caroline Robens die Blicke auf sich: Als Frau fällt sie mit ihrem muskelbepackten Körper direkt auf. Der Körper der Bodybuilderin hat sich durch das viele Training verändert. Gerade deshalb wird sie oft auf Social Media wegen ihres Looks kritisiert, was vor allem Andreas besonders wütend macht. Doch prinzipiell ist es den beiden nach eigenen Angaben egal, was andere von ihnen denken - perfekt für den Einzug in das "Sommerhaus der Stars" 2020.

(mne)

