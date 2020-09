vor 17 Min.

Sommerhaus der Stars 2020, gestern: Notarzteinsatz in Folge 4

Beim "Sommerhaus der Stars" 2020 gab es gestern in Folge 4 Turbulenzen. Hier in unserem Nachbericht lesen Sie, warum sogar ein Krankenwagen gerufen werden muss.

Von Carla Gospodarek

Im Sommerhaus der Stars ging es gestern in Folge 4 drunter und drüber. Während es zwischen den Kandidaten sowieso schon schlechte Stimmung gab, ereignete sich bei einem der Spiele auch noch ein folgenreicher Unfall.

Was genau die Zuschauer gestern Abend im "Sommerhaus der Stars" zu sehen bekamen, lesen Sie hier bei uns im Nachbericht.

"Sommerhaus der Stars" gestern: Nachbericht zu Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Beim "Sommerhaus der Stars" geben die Promis alles, um im Haus bleiben zu dürfen und so weiterhin eine Chance auf den Sieg zu haben. Deshalb wurde in Folge 4 auch im Spiel "Tierisch blind" mit harten Bandagen gekämpft – so hart, dass einer der Mitstreiter ins Krankenhaus musste. Tim, der Mann von Annemarie, hatte von Michael einen Schlag abbekommen, als dieser mit verbunden Augen eine Pinata zerschlagen wollte. Tim ging von dem Hieb zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewussein. Er wurde von den Sanitätern ins Krankenhaus gebracht, konnte aber schon wenige Stunden später in die Villa zurückkehren.

Wer ist raus?

Der Unfall beim Spiel hatte zur Folge, dass die anderen Kandidaten das Pärchen Michael und Diana zum Feinbild Nummer eins erklärten. In ihrer Wahrnehmung hätte Diana ihrem Mann zurufen müssen, dass Tim in Schlagdistanz steht und er nicht mehr nach dem Papiertier schlagen soll. Diana hingegen feuerte ihren Mann an, weiterzumachen. Am Ende wurde das zu ihrem Verhängnis: Nahezu einstimmig wurden Diana und Michael aus der Villa gewählt.

"Sommerhaus der Stars" 2020: Alle Infos im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind beim Sommerhaus der Stars die Kandidaten 2020.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Sommerhaus der Stars im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und die Sendezeit von Das Sommerhaus der Stars.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen