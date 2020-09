18:15 Uhr

Sommerhaus der Stars 2020 heute am 9.9.20: Übertragung live im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung

"Das Sommerhaus der Stars" 2020 gibt es jetzt wieder im TV und Stream. Die Infos rund um die Übertragung der Show auf RTL und TV Now lesen Sie hier im Überblick.

Von Carla Gospodarek

Infos zur Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" im TV und Stream: Ab dem 9.9.20 ist es wieder soweit, und acht Promi-Pärchen ziehen für vier Wochen zusammen. In jeder Folge kämpfen sie in verschiedenen Challenges darum, dem Preisgeld von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Weil nur ein Paar den Sieg holen kann, wird von den Kandidaten am Ende jeder Sendung ein Paar gewählt, dass das Haus verlassen muss und ausscheidet. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie wird das Sommerhaus dieses Jahr erstmals nicht in Portugal, sondern in Bocholt in Nordrhein-Westfalen stattfinden.

Die RTL-Show gibt es live im TV und Stream zu sehen. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um die Übertragung. Auch erfahren Sie, wie Sie ganze Folgen in der Wiederholung sehen können.

"Das Sommerhaus der Stars" 2020 - Live-Übertragung im TV und Stream

Die fünfte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" 2020 wird in wenigen Wochen starten. Das Format wird wie schon in den vergangenen Jahren sowohl zur Primetime bei RTL als auch im Live-Stream bei TV Now zu sehen sein.

Das mehr oder weniger harmonische Zusammenleben der Traumpaare wird wohl auch in Staffel 5 über sieben Folgen hinweg auf eine harte Probe gestellt werden.

"Das Sommerhaus der Stars" 2020: Ganze Folgen können Sie auch als Wiederholung sehen

Ganze Folgen von "Sommerhaus der Stars" 2020 werden nach dem Start auch Online bei TV Now abrufbar sein. Für die Nutzung benötigen Sie eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft - allerdings ist der Service derzeit aufgrund der Corona-Krise kostenlos. TV Now-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar.

