"Sommerhaus der Stars" 2021: Das sind Janina Korn und Roland Heitz

Das "Sommerhaus der Stars" 2021 läuft wieder im TV. Mit dabei sind in diesem Jahr auch Janina Korn und Roland Heitz. Hier gibt es ein Porträt des Promi-Paares.

Im August startet "Das Sommerhaus der Stars" beim Sender RTL in eine neue Runde. Wie üblich ziehen wieder zahlreiche mehr oder weniger berühmte Promipärchen für über zwei Wochen in ein Haus und werden während dieser Zeit permanent von Kameras beobachtet.

Neben dem gemeinsamen Zusammenleben unter ständiger Beobachtung der TV-Zuschauer müssen die Kandidatenpaare im "Sommerhaus der Stars" aber auch verschiedene Spiele und Challenges bewältigen. Nur das Duo, das sich gegen alle anderen Promipaare behaupten kann, bekommt im Finale der Show eine Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro ausgehändigt und darf den Titel "Promi-Paar des Jahres" tragen.

Mit am Start sind 2021 auch die Schauspielerin Janina Korn und der Regisseur Roland Heitz. Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen das Paar näher vor.

"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Janina Korn: Die Schauspielerin kurz vorgestellt

Schauspielerin Janina Korn war bereits in Serien wie "Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln" oder "Das Duo" zu sehen. Auch in Musicals wie zum Beispiel bei der "Rocky Horror Show" wirkte sie bereits mit. Hier finden Sie einen Steckbrief mit weiteren Fakten zu der gebürtigen Stuttgarterin:

Name: Janina Korn

Geburtsort: Stuttgart

Wohnort: Hamburg

Geburtstag: 11. Juli 1983

Alter: 38

Größe: 173 cm

Beruf: Schauspielerin, Musicaldarstellerin und Stand-up-Komikerin

Instagram : @janina_korn

"Sommerhaus der Stars" 2021: Das ist Kandidat Roland Heitz

Janina Korn wird im "Sommerhaus der Stars" 2021 natürlich von ihrem Partner Roland Heitz begleitet. Seinen Durchbruch schaffte der Schauspieler und Regisseur mit seiner Rolle als Dr. Schweighardt in der ZDF-Serie "Die Schwarzwaldklinik". 1995 war er außerdem in der ARD-Serie "Verbotene Liebe" zu sehen. In unserem Steckbrief stellen wir Ihnen den Saarländer näher vor:

Name: Roland Heitz

Geburtsort: Neunkirchen

Wohnort: Hatten

Geburtsjahr: 1957

Alter: 64

Größe: 189 cm

Beruf: Schauspieler und Regisseur

Instagram : @roland_heitz

Janina Korn und Roland Heitz bei "Sommerhaus der Stars" 2021

Dass der 64-jährige Roland 2021 zusammen mit seiner Partnerin Janina ins "Sommerhaus der Stars" zieht, hätte der Regisseur vor etwas über einem Jahr wahrscheinlich selbst nicht für möglich gehalten. Im Jahr 2014 starb seine damalige Ehefrau, mit der er mehr über 27 Jahre verheiratet war. In den Jahren darauf hatte sich der sich der Witwer mit seinem neuen Leben als Single abgefunden. Auch Janina war eigentlich gar nicht wirklich auf der Suche nach einem neuen Mann in ihrem Leben.

Doch im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens merkten die beiden, dass sie mehr füreinander empfanden und aus ihnen wurde ein Paar. Janina und Roland trennen 26 Jahre Altersunterschied, doch diese Tatsache spielt für die zwei überhaupt keine Rolle. Seit etwas mehr als über einem Jahr gehen der Regisseur und die Schauspielerin nun schon gemeinsam durchs Leben. (AZ)