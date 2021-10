"Sommerhaus der Stars" 2021: Das ist das Promi-Paar Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Acht Kandidaten-Paare ziehen für RTL ins "Sommerhaus der Stars" 2021 ein - auch Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt. Hier haben wir für Sie ein Porträt der beiden.

"Das Sommerhaus der Stars" geht in die nächste Runde. In dem RTL-Format leben acht prominente Pärchen für mehrere Wochen unter einem gemeinsamen Dach und werden dabei rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Unter den Sommerhaus-Bewohnern sind auch Lars Steinhöfel und sein Partner Dominik.

Sie wollen mehr über den Schauspieler und seinen Lebensgefährten erfahren? Hier in unserem Artikel haben wir die prägnantesten Informationen zu den beiden in einem Kurzporträt für Sie zusammengefasst.

"Sommerhaus der Stars" 2021: Wer ist Lars Steinhöfel?

Lars Steinhöfel wurde am 27. Januar 1986 in Ost-Berlin geboren. Nach seinem Realschulabschluss besuchte er zunächst das Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium, bis er die Schule schließlich abbrach. Seine Schauspiel-Karriere ebnete sich unter anderem im Hansa Theater Berlin, wo er in dem Stück "… und Zille mittenmang" mitwirkte, bis er schließlich den ersten Schritt ins TV-Business wagte. Während er am Anfang zunächst nur in kleineren Rollen zu sehen war, schaffte Steinhöfel durch seinen Einstieg in die Daily-Soap "Unter uns" den großen Sprung. In der RTL-Serie verkörpert er seit dem 23. Mai 2005 den beliebten Charakter "Ingo 'Easy' Winter".

Lars Steinhöfel lebt aktuell in Düsseldorf. Im Januar 2014 bekannte sich der heute 35-Jährige erstmals öffentlich zu seiner Homosexualität. Sein spätes Outing begründet der Schauspieler mit der Angst, wegen seiner sexuellen Orientierung in der Auswahl seiner Rollen von anderen eingeschränkt zu werden.

Wer ist "Sommerhaus der Stars"-Kandidat Dominik Schmitt?

Dominik Schmitt ist ein deutscher Blogger. Der 31-Jährige ist seit dem Jahr 2017 mit Lars Steinhöfel liiert. Die beiden lernten sich damals über die Social Media-Plattform Instagram kennen und lieben. Das Paar hat einen gemeinsamen Hund, einen Silken Windsprite namens Pippin.

"Sommerhaus der Stars" - Worum geht es bei "Kampf der Promipaare"?

Die Zuschauer und Zuschauerinnen vor den Bildschirmen dürften sich auch diesmal wieder auf eine turbulente Reise bei "Kampf der Promipaare" einstellen - immerhin haben die vergangenen Staffeln gezeigt, wie viel Konfliktpotenzial zwischen den einzelnen Personen und Paaren entstehen kann. Neben dem gemeinsamen Zusammenleben müssen noch dazu auch diesmal wieder diverse Challenges von den Stars und Sternchen gemeistert werden: Nur wer sich am Ende als Dream-Team beweist und sich gegen alle anderen Pärchen durchsetzen kann, sichert sich den Titel "Promi-Paar des Jahres" und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie findet "Das Sommerhaus der Stars" 2021 in Bocholt statt. Alle Teilnehmer wurden vor Drehstart gründlich auf Covid-19 getestet und mussten darüber hinaus die Zeit vor ihrem Einzug in Quarantäne verbringen.