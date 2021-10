"Sommerhaus der Stars" 2021: Das ist das Promi-Paar Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Bei RTL sind acht Kandidaten-Paare ins "Sommerhaus der Stars" 2021 eingezogen - unter anderem Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn. Hier gibt es ein Porträt der beiden Reality-TV-Darsteller.

"Das Sommerhaus der Stars" ging in eine neue Runde: Es sind wieder acht mehr oder weniger prominente Pärchen gemeinsam in ein Haus eingezogen, um sich doch rund um die Uhr von Kameras begleiten zu lassen. Zusätzlich müssen sie sich in unterhaltsamen Spielen gegen die anderen Paare durchsetzen, um sich am Ende die Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro zu sichern.

Mit dabei sind unter anderem Monballijn und Mike Cees-Monballijn. Sie wissen nicht genau, wer die beiden sind? Wir helfen Ihnen mit einem Porträt des Paares auf die Sprünge.

"Sommerhaus der Stars" 2021: Das ist Michelle Monballijn

Michelle Monballijn hat polnische und belgische Wurzeln und wurde im Jahr 1979 in Lüdenscheid geboren. In den 2000er Jahren nahm sie unter anderem Schauspielunterricht und absolvierte mehrere Workshops für Gesang und Moderation. Erste Bekanntheit erlangte Monballijn schließlich durch diverse Film- und Fernsehproduktionen. So war sie unter anderem in den Soaps "Alles was zählt", "Unter uns" und "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Außerdem wirkte sie an diverse Kinofilmen mit.

Neben ihrer Karriere als Schauspielerin moderiert Michelle Monballijn die Kindersendung "Morning Young Stars". Außerdem spielte sie in den Jahren 2014 und 2015 im Theater an der Lichtbühne München. Zusätzlich hat sich die 42-Jährige zur Heilpraktikerin ausbilden lassen.

Monballijn hat zwei Kinder und lebt gemeinsam mit ihrer Familie in Berlin.

Wer ist "Sommerhaus der Stars"-Kandidat Mike Cees-Monballijn?

Mike Cees-Monballijn wurde im Jahr 1987 als Mike Cees geboren und wuchs in der Nähe von München auf. Seine erste TV-Erfahrung sammelte er im Jahr 2020, als er an der zweiten Staffel der RTL-Show "Temptation Island" teilnahm. Außerdem war er in der Schweizer Version von "Die Bachelorette" zu sehen.

Mike Cees-Monballijn ist der Ehemann von Michelle Monballijn. Die beiden haben sich Anfang des Jahres 2020 kennengelernt und sind seit dem 11. Februar 2021 miteinander verheiratet.

"Sommerhaus der Stars" 2021 - Darum geht es bei "Kampf der Promipaare"

Beim "Sommerhaus der Stars" haben die Zuschauer und Zuschauerinnen vor den Bildschirmen die Möglichkeit, die Promi-Kandidaten und ihre Partner von ihrer ganz privaten Seite kennenzulernen. Neben dem Zusammenleben mit den anderen Paaren werden auch Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn diverse Spiele meistern müssen, in denen sie ihre Teamfähigkeit und ihre gesamte Beziehung auf die Probe stellen werden: Wie sehr vertrauen sie einander wirklich? Kennen sie sich tatsächlich in- und auswendig? Das werden sie beim Sommerhaus der Stars herausfinden müssen.

Welches Paar holt sich den Titel "Promi-Paar des Jahres" und damit die stolze Gewinnsumme von 50.000 Euro? Und welches Duo wird gleich nach Sendung eins die Koffer packen müssen?