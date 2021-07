"Sommerhaus der Stars" 2021: Das sind Mola Adebisi und Adelina Zilai

Acht Kandidaten-Paare sind für RTL ins "Sommerhaus der Stars" 2021 eingezogen - auch Mola Adebisi und Adelina Zilai. Wir liefern hier ein Porträt der beiden und nennen Ihnen auch ihr Alter und ihren Beruf.

Rund um die Uhr von Kameras beobachtet werden - wer möchte das schon? RTL hat wieder acht Promi-Paare gefunden, denen das nichts auszumachen scheint - vermutlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Jedenfalls sind die Kandidaten bereits im " Sommerhaus der Stars" 2021 eingetroffen und rüsten sich für den "Kampf der Promipaare". So der Untertitel der Show, dessen Sendetermin bisher diskret verschwiegen wird - "demnächst", heißt es etwas vage in einer Pressemitteilung von RTL.

Die Teilnehmer sind aber schon bekannt, schließlich wird in dem Sommerhaus im glamourösen Bocholt bereits fleißig gedreht. Mit dabei sind Mola Adebisi und Adelina Zilai - hier kommt ein Kurzporträt der beiden, in dem auch ihr Alter und ihr Beruf enthüllt werden.

"Sommerhaus der Stars" 2021: Wer ist Mola Adebisi?

RTL hält sich mit Einzelheiten über den Kandidaten ziemlich zurück. Der Sender hat lediglich gemeldet, dass Mola Adebisi Moderator sei. Sein Alter wird in der Pressemitteilung mit 48 Jahren angegeben.

Andere Quellen sind deutlich mitteilsamer. Danach wurde er am 15. Februar 1973 in Uelzen geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Ademola Oluwatosin Adebisi. Neben seinem Beruf als Moderator ist er bereits als Schauspieler, Synchronsprecher, Tänzer, Musiker und Amateur-Rennfahrer hervorgetreten.

Die Eltern von Mola Adebisi stammen aus Nigeria. Nachdem sie sich schon früh getrennt hatten, wuchs er mit seinen Geschwistern bei der Mutter in Solingen auf.

Zunächst tat er sich als Hip-Hopper und Rapper hervor, seinen nationalen Durchbruch hatte er aber als Moderator beim Musik-TV-Sender VIVA, wo er von 1993 bis 2004 beschäftigt war. Bemerkenswert ist auch sein Auftritt als professioneller Tänzer am Düsseldorfer Schauspielhaus, wo er in "West Side Story" mitwirkte.

Mittlerweile hat Mola Adebisi die unterschiedlichsten Formate im Hörfunk und im Fernsehen moderiert. Auch in einigen TV-Filmen war er zu sehen. Im Januar 2014 war er als Kandidat von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Dschungelcamp und landete auf dem achten Platz.

2004 schloss er sein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit einem Bachelor-Abschluss ab.

Was wissen wir über "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Adelina Zilai?

Im Hinblick auf Adelina Zilai gibt RTL sich in der Pressemitteilung noch verschlossener als bei ihrem Partner. Lediglich ihr Alter wird dort verraten, das mit "33" angegeben wird.

Wenn man etwas tiefer gräbt, erfährt man, dass die am 14. November 1987 geborene Theologiestudentin neben ihrem Studium als Personaltrainerin in einem EMS-Studio. "EMS" steht für "Elektrische Muskelstimulation".

Adelina Zilai ist also die Freundin von Ex-Dschungelcamp-Kandidat Mola Adebisi. Während der Corona-Pandemie hat es bei den beiden gefunkt - sie sind jetzt schon seit knapp einem Jahr ein Paar und stellen sich 2021 ein ganz besonderen Herausforderung: Zusammen mit sieben weiteren Paaren ziehen sie in die Promi-WG vom "Sommerhaus der Stars" ein. Apropos Corona: Die Teilnehmer wurden vorab getestet und mussten in Quarantäne.

"Sommerhaus der Stars" - Worum geht es bei "Kampf der Promipaare"?

Die Zuschauer lernen die Promis und ihre Partner bei dieser Art Zusammenleben von einer ganz anderen Seite kennen - der persönlichen und echten nämlich. In witzigen Spielen stellen sie ihre Teamfähigkeit und ihre Paarbeziehung auf den Prüfstand: Wie gut kennen sie ihren Lebenspartner tatsächlich? Wieviel Vertrauen setzen sie ihn? Acht Paare lassen sich auf eine hautnahe Konkurrenzsituation ein. Sie erleben Gruppendynamik ebenso wie das Wachsen neuer Freundschaften. Es ist ein Wettbewerb um Geld, Titel - und um echte Partnerschaften.

Welches Paar fliegt zuerst? Wer gewinnt die 50.000 Euro und wird "DAS Promipaar 2021"?