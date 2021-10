"Sommerhaus der Stars" 2021: Wer ist das Promi-Paar Samira und Yasin Cilingir?

Acht Kandidaten-Paare sind für RTL ins "Sommerhaus der Stars" 2021 eingezogen - auch Samira Cilingir und Yasin Cilingir. Wir liefern hier ein Porträt der beiden Reality-TV-Darsteller.

Kein normaler Mensch will rund um die Uhr von unzähligen Kameras beobachtet werden. Doch was heißt schon normal? RTL hat wieder einmal acht Promi-Paare ausfindig gemacht, die das über die Maßen zu genießen scheinen. Sie sind bereits ins " Sommerhaus der Stars" 2021 eingezogen und üben sich im "Kampf der Promipaare". Wann die Show im TV an den Start geht, steht noch nicht genau fest - "demnächst", heißt es nur von RTL.

Die Namen der Teilnehmer allerdings sind schon bekannt - schließlich wird Im Sommerhaus in Bocholt (wo sonst auf Erden?) bereits emsig gedreht. Mit von der Partie sind Samira Cilingir und Yasin Cilingir - hier kommt ein Kurzporträt der beiden.

"Sommerhaus der Stars" 2021: Wer ist Samira Cilingir?

In seiner Pressemitteilung bezeichnet RTL Samira Cilingir als "Reality-TV-Star". Ihr Alter wird dort mit "24" angegeben.

Samira und ihr Mann Yasin, auf den wir gleich noch eingehen, haben sich 2019 bei " Love Island" kennen- und offenbar auch liebengelernt. Bereits wenige Monate nach der Show zog Yasin just deswegen nach Hamburg. Dort gaben die beiden wenig später ihre Verlobung bekannt. Es war tatsächlich die erste "Love-Island"-Hochzeit der Nation. Im Februar 2021 wurde die Eheschließung gebührend gefeiert - zu Corona-Zeiten heißt das natürlich: in gaaaanz kleinem Kreis. Tatsächlich waren wegen der im Winter gültigen hanseatischen Hygienevorschriften lediglich das glückliche Brautpaar sowie der im Dezember 2020 geborene Stammhalter Malik-Kerim anwesend.

Die Geburt ihres Sohnes hatte Samira übrigens einiges abverlangt - wegen ihrer großen Blutverluste musste sie notoperiert werden. Die junge Mama überstand die Not-Operation aber gut, und das Familienglück ist jetzt vollkommen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Was wissen wir über den "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Yasin Cilingir?

Hier kommt das Portät des vielseitigen Kommunikationstalents in Steckbriefform:

Name: Yasin Cilingir

Geburtsort: Memmingen

Geburtstag: 28. Januar 1991

Sternzeichen: Wassermann

Alter: 30

Beruf: früher Sportlehrer, jetzt Reality-TV Star, Influencer , Model, Youtuber

, Model, Youtuber Ehefrau: Samira Cilingir

Kinder: Sohn Malik-Kerim

Staatsangehörigkeit: Republik Türkei

Instagram : yasin__ca

Yasin ist aus Dating-Show "Love Island" bekannt. Dort entpuppte er sich als Philosoph unter den Kandidaten. Er verließ die Show damals mit seiner Partnerin Samira als Zweitplatzierter. Das mittlerweile verheiratete Paar lebt seitdem den Lifestyle von Influencern.

"Sommerhaus der Stars" - Worum dreht es sich beim "Kampf der Promipaare"?

Die Zuschauer und Zuschauerinnen lernen die Promi-Kandidaten und ihre Partner im Sommerhaus von einer ganz besonderen Seite kennen - von der ganz persönlichen nämlich und der ganz echten. In witzigen Spielen erproben sie ihre Teamfähigkeit und ihre Beziehung: Wie gut kennen sie sich wirklich? Wieweit vertrauen sie ihm oder ihr? 16 Menschen gehen in eine sehr private Konkurrenzsituation.

Sie erleben Gruppendynamik und womöglich sogar neue Freundschaften. Es ist ein harter Wettbewerb um Geld, Titel und um echte Partnerschaften. Und, das muss man heute wohl erwähnen: Alle Teilnehmer wurden natürlich gründlich auf Covid-19 getestet und waren in Quarantäne.

Welches Paar fliegt zuerst raus? Welches gewinnt die 50.000 Euro und den Titel "Promipaar 2021"?