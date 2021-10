So sehen Sie "Das Sommerhaus der Stars": Übertragung und Wiederholung

"Das Sommerhaus der Stars" läuft 2021 wieder im TV. Die Infos rund um die Übertragung der Show auf RTL und TV Now lesen Sie hier im Überblick.

"Das Sommerhaus der Stars" 2021 ist dieses Jahr mit Staffel 6 live im TV und Stream zu sehen sein. Wieder ziehen Promi-Paare für bis zu drei Wochen zusammen, um womöglich zum Promi-Paar des Jahres gekürt zu werden. Insgesamt acht Paare wagen sich dieses Jahr in "Das Sommerhaus der Stars". Gedreht wurde Staffel 6 in einem Ferienhaus in Bocholt, die Staffel findet also wieder in Deutschland statt.

In jeder Folge kämpfen die Promis in verschiedenen Challenges darum, dem Preisgeld von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Weil nur ein Paar den Sieg holen kann, wird von den Kandidaten am Ende jeder Sendung ein Paar gewählt, das die Sendung verlassen muss und ausscheidet.

Die RTL-Show gibt es derzeit live im TV und Stream zu sehen. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um die Übertragung. Auch erfahren Sie, wie Sie ganze Folgen in der Wiederholung sehen können.

"Das Sommerhaus der Stars" 2021: Übertragung im TV und online im Live-Stream

Staffel 6 von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare" läuft seit Dienstag, den 5. Oktober 2021 um 20.15 Uhr bei RTL. Außerdem gibt es bei TV-Now einen Live-Stream, falls Sie "Das Sommerhaus der Stars 2021" lieber auf dem Computer oder dem Handy sehen möchten. Um den Live-Stream zu sehen, benötigen Sie allerdings eine Premium-Mitgliedschaft. Für das Handy gibt es eine App, auf der das Angebot von TV Now abgerufen werden kann.

"Das Sommerhaus der Stars" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Ganze Folgen von "Sommerhaus der Stars" 2021 werden nach dem Start auch Online bei TV Now abrufbar sein. Für die Nutzung benötigen Sie eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft.TV Now-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar. Mit der Premium-Mitgliedschaft lassen sich auch alle Folgen von Staffel 1, 2, 3 und 5 streamen. Staffel 4 ist nicht verfügbar.

Im vergangenen Jahr haben Caro und Andreas Robens die Sendung für sich entschieden und konnten sich über das Preisgeld freuen. Georgina Fleur und Kubilay Özdemir gehörten zu den Unruhestiftern der fünften Staffel. (AZ)