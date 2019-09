"Sommerhaus der Stars": Elena und Mike erhalten Morddrohungen gegen Tochter

06:45 Uhr

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: Das Siegerpaar Elena Miras und Mike Heiter erhält unzählige Hasskommentare im Internet. Manche richten sich sogar an ihre gemeinesame Tochter. Alle News zur aktuellen Staffel finden Sie hier in unserem News-Blog.

6. September: Siegerpaar Miras/Heiter bekommt Morddrohungen

"Sterben sollten du und dein Kind" – Nachrichten dieser Art erhalten Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) zur Zeit ständig in den sozialen Netzwerken. Mittlerweile gehen die Internettrolle soweit, dass sie den Sommerhaus-Gewinnern den Tod wünschen. Nicht einmal vor Miras und Heiters gemeinsamer Tochter, Aylen (1), schrecken die Hasskommentare zurück. In einem Interview mit RTL berichten Elena und Mike, wie sie mit den Bedrohungen umgehen.

Klar, Elena Miras hat im "Sommerhaus der Stars" auch ganz schön ausgeteilt – gegen ihre Mitbewohner und auch gegen ihren Freund Mike. Doch was das Paar nun erfährt, ist erschreckend: Sogenannte "Fans" beschimpfen sie bei Instagram als "Drecks-Asi" oder "hässliche, verheulte Psychotante". Drohungen und Beleidigungen am laufenden Band. Man wünscht selbst ihrer Tochter, dass sie ertrinken soll. Und spätestens bei Morddrohungen gegen ihre Tochter platzt der temperamentvollen Elena der Kragen. Es sei krankhaft, wie man versuche, sie fertig zu machen, berichtet sie. Für ihren Freund und Vater der einjährigen Aylen gibt es nur eine Antwort auf die Hasskommentare: "Einfach nicht mehr lesen."

Die Beziehung Sommerhaus der Stars-Gewinner scheint das Internetmobbing nicht zu beinträchtigen - ganz im Gegenteil. Nach der finalen Sendung posteten Elena Miras und Mike Heiter jeweils ein Foto mit den Worten "Dumm & Assi haben gewonnen. Wer hätte es gedacht?" Damit wollen sie zeigen, dass sie trotz aller Wutanfälle ein super Team sind. Und sie finden versöhnliche Worte: "Danke an alle die an uns geglaubt haben. Ganz viel liebe an euch alle."

3. September: Der finale Promi-Kampf

Nach sechs Wochen voller Intrigen und Zickereien ist es nun soweit: Am Dienstagabend wurde das Finale von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 ausgestrahlt. Im Finale standen folgende Paare: Willi und Jasmin Herren, Elena Miras und Mike Heiter, Sabrina Lange und Thomas Graf von Luxburg sowie Steffi und Roland Bartsch. Drei Spiele gab es für die Promi-Paare noch zu meistern, bevor klar war, wer die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Hier lesen sie unseren Nachbericht zur letzten Folge: "Das Sommerhaus der Stars" 2019: Die finale Folge

27. August: Herren und Haller - Wo hört die Freundschaft auf?

Eigentlich hatten sich Willi Herren und seine Frau Jasmin prächtig mit Johannes Haller und Yeliz Koc verstanden, doch nun rückt die Siegerprämie näher und Willi Herren scheinen alle Maßnahmen recht zu sein, um diese auch zu erhalten. "Willst du gewinnen oder Freunde", fragte Jasmin Herren ihren Mann bedeutungsschwanger in einer kurzen Vorschau auf Folge 6 bei RTL. Mehr dazu erfahren Sie hier: "Sommerhaus der Stars", Folge 6: Willi Herren kennt keine Freunde".

20. August: Willi Herren feiert Geburtstag

Während der Dreharbeiten zu "Sommerhaus der Stars" wurde Willi Herren 44 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag wollte ihm seine Frau Jasmin ein Frühstück vorbereiten, doch Mitstreiterin Sabrina Lange kam ihr zuvor - wie es die 40-Jährige darstellt. Laut Sabrina wollte sie Jasmin aber nur helfen. Nach einem Komplott von den Herrens müssen Kate Merlan und Benjamin Boyce das Sommerhaus verlassen. Wie es dazu kam, lesen Sie hier: "Sommerhaus der Stars", Folge 5: Willi Herrens Komplott

13. August: Willi Herren und Jasmin arbeiten am Kinderwunsch

In der aktuellen Folge von "Sommerhaus der Stars" dreht sich alles um ein Thema: Kinder. Besonders Willi Herren und Jasmin manchen keinen Hehl daraus, ununterbrochen daran zu arbeiten. Bei Kate und Benjamin sorgt das Thema jedoch für Unbehagen: Benjamin weicht dem Thema regelmäßig aus, was Kate an der Beziehung zweifeln lässt. Mehr zu Folge 4 von "Sommerhaus der Stars" 2019 lesen Sie hier: "Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 4: Willi Herren arbeitet Kinderwunsch

8. August: Wendler kündigt Herren die Freundschaft

Michael Wendler und Willi Herren zogen als gute Bekannte ins "Sommerhaus der Stars". Nach Wendlers Nominierung ist von der Freundschaft nicht mehr viel übrig. Sie boten den Zuschauern in Folge 3 einen großen Streit. Und auch nach der Show geht der Zwist weiter. "Freunde und Bekannte haben mich vor dem 'Sommerhaus' vor Willi gewarnt, mir gesagt, er würde mir das Messer in den Rücken rammen. Und genau so ist es geschehen", erklärt der Wendler der Bild-Zeitung.

Zum großen Konflikt kam es im Sommerhaus, als Willi Herren sich vom Wendler ignoriert fühlte. "Als er anfing, mich zu beleidigen, dachte ich nur: Was ist mit dem denn nicht normal? […] Ich dachte zuerst, das wär ein Gag, Willi will mal eben allen zeigen, was er drauf hat als Schauspieler. Erst dann bemerkte ich, dass er es ernst meint", erklärt der 47-Jährige.

Nach dem Streit habe er sogar geweint, verrät Michael Wendler in der Bild. Für ihn ist nun klar: "Willi ist ein falscher Mensch, und deshalb wollen wir kein Kontakt mehr zu ihm." Er habe Herren immer unterstützt, auch in Zeiten, in denen es ihm nicht so gut gegangen sei. Das soll nun aber nicht mehr passieren. "Ich werde in Zukunft darauf achten, dass wir bei Veranstaltungen nicht zu dicht beieinander im Line-up stehen. Oder ich sage vorher ab. Das war es mit dem. Für immer."

6. August: Es wird in Folge 3 weiter gezofft

In Folge 3 verlassen Quentin und Jessika das Sommerhaus der Stars 2019. Die Big Brother-Nachrückerin Sabrina Lange wird zur Sommerhaus-Nachrückerin! Der Reality TV-Star zieht mit ihrem Freund Thomas Graf von Luxburg in die Ferienwohnung an der Algarve. Die laute Kölnerin sorgt sofort für Stunk in der unfreiwilligen Wohngemeinschaft. Außerdem ist Willi Herren wieder auf Mobbing-Kurs. Sein neues Opfer: Der Wendler! Und der Wendler droht RTL mit der Polizei. Was ist passiert? Mehr zur dritten Folge erfahren Sie hier: "Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 3: Wendler will die Polizei rufen

30. Juli: In Folge 2 wird gegrabscht

"Das Sommerhaus der Stars" 2019: In der zweiten Folge können Michael Wendler und seine Laura nicht die Finger voneinander lassen. Elena Miras regt sich beim Spiel "Du blöder Mixer" über ihren Freund Mike Heiter auf. Und Jessika Cardinahls Lebensgefährte Quentin Parker mutiert zum Grabscher. Hier lesen Sie den ausführlichen Nachbericht zur zweiten Folge: "Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 2: Grabscher sorgt für Ärger

23. Juli: Start des Sommerhauses im TV

Die erste Folge von das "Sommerhaus der Stars" 2019 wurde bereits ausgestrahlt: Die schlichte und beengte Ferienwohnung in Portugal sorgt von Anfang an für Konflikte. Außerdem: Laura Müller leidet in der portugiesischen Promi-WG unter morgendlicher Übelkeit. Ist die 18-Jährige etwa schwanger? Kein Wunder also, dass bereits die Gerüchteküche brodelt. Mehr erfahren Sie hier in unserem Nachbericht: "Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 1: Ist Laura schwanger?

17. Juli: Yeliz und Johannes sehen das Sommerhaus als Chance für ihre Beziehung

Nach der Trennung stellen sie ihre Liebe auf die Probe: Johannes Haller und Yeliz Koc treten beim "Sommerhaus der Stars" 2019 wieder als Paar an. Das "Bachelor in Paradise"-Paar sieht die Teilnahme als Chance beziehungsweise Prüfung für ihre Beziehung. Die beiden hatten sich nämlich im Frühjahr 2019 getrennt. Ein paar Wochen später dann aber das Liebescomeback. Wir werden sehen, ob ihre Beziehung auch die Sommerhaus-Prüfung besteht.

06. Juli: Möchte Michael Wendler seiner Freundin einen Antrag im Sommerhaus machen?

Der 47-jährige Michael Wendler ist mit einer 18-jährigen Schülerin zusammen, was in der Vergangenheit oft für Schlagzeilen sorgte. Laura selbst sind die Aussagen egal, wie sie selbst erzählt: "Jeder soll so leben können, wie er möchte und dabei glücklich zu sein ist das Wichtigste", sagte sie in einem Interview mit RTL. Außerdem hat das Paar wohl bereits beschlossen zu heiraten, der Zeitpunkt stehe allerdings noch nicht fest. Gegenüber RTL erzählte der Sänger: "Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe." Die beiden wollen sich gegenseitig besser kennenlernen, weshalb sie als eines von acht prominenten Paaren in das "Sommerhaus der Stars" 2019 ziehen, heißt es in dem Interview.

Nicht nur der große Altersunterschied sorgte für Kritik: Viele Fans bemängelten Laura auf Instagram, da sie öffentlich zugab, ihr sei ein Schulabschluss nicht so wichtig.

29. Juni: Das sind die Kandidaten

Acht Promi-Paare machen in der aktuellen Staffel mit - wobei "Promi" wie so oft bei diesem Format ein dehnbarer Begriff ist. Am meisten Aufmerksamkeit werden wohl Michael Wendler und Laura Sophie Müller bekommen. Die Beziehung des 46-Jährigen mit der erst 18-Jährigen sorgte nämlich schon in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen.

Hier eine Übersicht über die Kandidaten:

Michael Wendler (46) und Laura Sophie Müller (18)

Steffi Bartsch (46) und Roland Bartsch (47)

Menowin Fröhlich (31) und Senay Ak (28)

Willi Herren (43) und Jasmin Herren (39)

Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan (31)

Jessika Cardinahl (53) und Quentin Parker (65)

Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25)

Elena Miras (27) und Mike Heiter (27)

19. Juni 2019: Start-Termin steht fest

Am 23. Juli ziehen acht Promi-Paare ins "Sommerhaus der Stars" 2019. Diesen Termin hat RTL nun bekanntgebeben. Am Konzept ändert sich nichts: Die mehr oder weniger berühmten Kandidaten müssen es zusammen in dem Haus aushalten - und zusätzlich noch Aufgaben meistern. Das Gewinnerpaar nimmt 50.000 Euro mit.

Sieben Folgen hat(te) die neue Staffel. Das sind die Sendetermine:

Dienstag, 23. Juli 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 30. Juli 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 06. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 13. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 20. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 27. August 2019: 20.15 Uhr

Dienstag, 03. September 2019: 20.15 Uhr

Wir informieren in diesem News-Blog rund um die Kandidaten und die einzelnen Folgen. (sge)

