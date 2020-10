17:20 Uhr

Sommerhaus der Stars, Folge 10 heute: Kommt es zum Showdown zwischen Eva und Lisha?

Das "Sommerhaus der Stars" läuft heute mit Folge 10 auf RTL. Lisha könnte Probleme bekommen - ihre Erzfeindin Eva hat einen Plan. Alle Infos in der Vorschau.

"Sommerhaus der Stars" 2020 läuft heute mit Folge 10 bei RTL. Eva könnte Erzfeindin Lisha das Leben schwer machen. Alle Infos gibt es hier in der Vorschau.

Im Sommerhaus der Stars steht heute Folge 10 an. Neben Spielen und Gesprächen übers harte C-Promi-Leben geht auch der Streit zwischen Lisha und Eva Benetatou in die nächste Runde - und für Lisha könnte es kurz vor dem Finale eng werden. Alle Infos zur RTL-Show lesen Sie hier in der Vorschau.

"Sommerhaus der Stars" heute: Vorschau auf Folge 10 - verlieren Lisha und Diana ihren Schutz?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von "Das Sommerhaus der Stars" läuft am 25.10.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Kurz vor dem Staffel-Finale liegen im Sommerhaus der Stars die Nerven bei einigen Kandidaten blank. Nach dem Auszug ihrer Freundin Annemarie Eilfeld steht Youtuberin Lisha dieses Mal im Fokus: Gemeinsam mit ihrem Partner Lou könnte die tättowierte Internet-Persönlichkeit ebenfalls vor dem Aus stehen - wenn Erzfeindin Eva Benetatou ihr den Nominierungsschutz wegschnappen kann.

Besonders hart für Lisha: Sie erfährt von den Sonderregelung erst während der Folge - und auch nur deshalb, weil sich "Pharo" Martin Bolze im Garten verplappert. Lishas Reaktion: "Wer will mich eigentlich verarschen?"

Auch Diana Herold und Michael sind von der Regel betroffen. Sie hatten ebenfalls einen Schutz erhalten und müssen nun zittern. Doch eine Chance gibt es für die beiden Paare: Im Mathe-Spiel "Swinger Party" kämpfen neben Eva Benetatou und Chris die "Pharos" und die Robens um den Sieg - und könnten die streitbare Ex-Dschungelcamperin eventuell davon abhalten, Lisha den Schutz zu klauen.

"Sommerhaus der Stars" 2020: Alle Infos zur Promi-Show auf RTL

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind beim Sommerhaus der Stars die Kandidaten 2020.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Sommerhaus der Stars im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und die Sendezeit von Das Sommerhaus der Stars.

