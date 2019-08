vor 18 Min.

"Sommerhaus der Stars", Folge 6: Willi Herren will die Siegerprämie

"Sommerhaus der Stars" 2019, Folge 6: Willi Herren will gewinnen - und legt sich mit Johannes Haller an. Die Freundschaft der beiden scheint vorbei zu sein.

"Sommerhaus der Stars" läuft heute Abend mit Folge 6 im TV - die letzte Folge vor dem Finale am 03.09.2019. Und woran merkt man im Trash-TV, dass das Show-Finale näher rückt? In Folge 6 von "Das Sommerhaus der Stars" ganz eindeutig daran, dass die Aussicht auf 50.000 Euro "echte" und "große" Freundschaften zerstört - Freundschaften wie die zwischen Willi Herren und Johannes Haller.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Die Herrens intrigieren wieder

Schon in Folge 5 der Sendung war zu bewundern, wie flexibel die Herrens im Zweifel mit der Wahrheit umgehen, wenn es ihnen auf dem Weg zum großen Ziel nützt: Statt Benjamin Boyce und Kate Merlan wie versprochen nicht zu nominieren, setzten sich Jasmin und Willi Herren über ihr Ehrenwort hinweg - und nannten das nichtsahnende Pärchen doch. Mit Erfolg: Boyce und Merlan mussten das Haus verlassen - und waren bald darauf kein Paar mehr. Mit Johannes Haller und Yeliz Koc kamen die Mallorca-Veteranen allerdings bislang ganz gut aus.

In Folge 6 von "Sommerhaus der Stars" ändert sich das - im Trailer von RTL gibt es einen Vorgeschmack darauf. Symptomatisch für die Haltung der Herrens in der neuen Folge: In der Vorschau liegen Jasmin und Willi in ihren Stockbetten und planen ihr Vorgehen. Jasmin zeigt dabei ihr wahres Gesicht: "Willst du gewinnen oder Freunde?", fragt sie ihren Mann. Ein eindeutiges Votum gegen alle anderen im Haus - vor allem aber gegen Johannes Haller und Yeliz Koc.

RTL: Im "Sommerhaus der Stars" hängt der Haussegen schief

Vieles deutet darauf hin, dass in Folge 6 nach Boyce/Merlan auch Haller/Koc den Herren'schen Intrigen zum Opfer fallen: Im Trailer ist auch zu sehen, wie sich Willi Herren und Johannes Haller in die Haare kriegen. Bachelorette-Beau Johannes Haller wird dabei sogar handgreiflich. Während Haller dem Kollegen ins Gesicht fasst und vorwirft, kein "echter Mann" zu sein, zeigen sich die Herrens im Interview entsetzt über die schlechte Stimmung im Haus. Die anderen "Sommerhaus"-Insassen können mit Hallers Auftreten allerdings sichtbar wenig anfangen.

Die Frage, die die Fans beschäftigt: Stoppen die anderen Bewohner Willi Herren? Oder stellt sich Johannes Haller womöglich noch ungeschickter an als sein Party-Sänger-Kumpel? Und was verärgert Mike Reiter so sehr? Der "Love Island"-Star und Partner von Elena Miras ist im Trailer von "Sommerhaus der Stars" 2019 bei einer Wutattacke erheblichen Ausmaßes zu sehen.

"Sommerhaus der Stars": Herren oder Haller - wer muss gehen?

Wer am Ende aus dem Haus gewählt wird und ob sich Mike Reiter, Willi Herren, Johannes Haller und Co. wieder beruhigen, ist heute Abend in Folge 6 von "Sommerhaus der Stars" 2019 auf RTL zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Auch eine RTL-Live-Stream auf TV NOW gibt es, die Nutzung ist allerdings kostenpflichtig. Wer nicht mehr bis heute Abend warten will, kann die Folge bereits vorab auf dem Streamingdienst sehen. (dfl)

