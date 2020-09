vor 47 Min.

Sommerhaus der Stars: Großes Kennenlernen heute in Folge 1

Die neue Staffel von "Sommerhaus der Stars" startet heute mit Folge 1 und dem ersten Kennenlernen. Alle Infos zur Sendung lesen Sie hier in unserer Vorschau.

Von Carla Gospodarek

" Sommerhaus der Stars" 2020: Heute am 9.9.20 startet die neue Staffel der Realityshow. In dem Format ziehen die unterschiedlichsten Promi-Pärchen für mehrere Wochen in eine gemeinsame, recht einfache Unterkunft. Dabei müssen sie nicht nur das gemeinsame Leben, sondern auch herausfordernde Challenges meistern. Das Paar, das am Ende über bleibt, gewinnt den Titel "Promipaar 2020" und ein beträchtliches Preisgeld.

Was die Zuschauer in Folge 1 erwartet, lesen Sie hier in unserer Vorschau zu "Das Sommerhaus der Stars" 2020.

"Sommerhaus der Stars" heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Das Sommerhaus der Stars" läuft am 9.9.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Es geht los: Heute Abend kommt Folge 1 der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Wie in jedem Jahr startet die Reise der Promis mit dem Einzug und dem ersten Kennenlernen.

Allein das stellt die Kandidaten aber bereits auf die Probe: Wer schläft wo und wer teilt sich ein Zimmer? Wie der erste Tag für die Stars und Sternchen abläuft und welche Kandidaten sich schon zu Beginn so gar nicht miteinander verstehen, sehen Zuschauer heute ab 20.15 Uhr bei RTL.

"Sommerhaus der Stars" 2020: Alle Infos in der Übersicht

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind beim Sommerhaus der Stars die Kandidaten 2020.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Das Sommerhaus der Stars im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und die Sendezeit von Das Sommerhaus der Stars.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen