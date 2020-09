vor 53 Min.

Sommerhaus der Stars: In Folge 2 wird es heute dreckig

Bild: TV NOW

In Folge 2 von "Das Sommerhaus der Stars" geht es mit vollem Körpereinsatz weiter. Hier gibt es alle Infos in der Vorschau.

"Sommerhaus der Stars" 2020 läuft heute mit Folge 2 bei RTL. Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Infos zur neuen Episode in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Bei der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" geht es heute mit Folge 2 weiter. Dabei wartet auf die Promi-Paare unter anderem ein Spiel, das nicht bei jedem Kandidaten für Freundensprünge sorgen dürfte.

Was die Teilnehmer beim "Sommerhaus der Stars" in Folge 2 sonst noch erwartet und alle weiteren Infos zur Sendung lesen Sie hier in unserer Vorschau.

"Sommerhaus der Stars" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Das Sommerhaus der Stars" läuft am 16.9.20 um 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Die Stimmung im Haus ist nach den Streiterein in Folge 1 gedrückt. Insbesondere auf das Pärchen Georgina und Kubi dürfte in Folge 2 heute nach den jüngsten Ereignissen noch so einiges zukommen.

Für Abwechslung und Ablenkung sorgen die Spiele "Liebesschaukel" und "Schlamm drüber". Der Sieg dürfte dabei für einige Paare von immenser Wichtigkeit sein: Wer gewinnt, schützt sich nämlich vor der bevorstehenden Nominierung. Welche beiden Duos sichern sich einen der Safety-Plätze? Und wer muss um seinen Verbleib im "Sommerhaus der Stars" bangen? Das sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr bei RTL.

(AZ)

