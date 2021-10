Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2021: Wer ist raus?

Acht Promi-Paare sind in "Das Sommerhaus der Stars" 2021 gezogen. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer hier vor. Wer ist raus?

Hier in diesem Artikel sehen Sie alle Teilnehmer vom " Sommerhaus der Stars" 2021 im Überblick.

Es ist bereits die 6. Staffel des Beziehungs-Härtetests und insgesamt nehmen acht Paare an dem Format teil. Wieder müssen die Paare bis zu drei Wochen mit anderen Promis zusammenleben, sich einigermaßen sozial korrekt Verhalten und dabei noch Aufgaben meistern. Bei "Das Sommerhaus der Stars" ist die Gruppendynamik besonders wichtig, da die Promis teilweise selbst entscheiden dürfen, wer das Haus verlassen muss. Die Gewinner erhalten den Titel "DAS Promipaar 2021" und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Hier finden Sie alle Promi-Paare im Überblick:

"Das Sommerhaus der Stars": Wer ist raus?

Roland Heitz (63) und Janina Korn (37)

Janina Korn, Roland Heitz Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Roland Heitz wurde durch die ZDF-Serie "Schwarzwaldklinik" als Dr. Schweighardt bekannt. Der 63-Jährige spielte auch in "Verbotene Liebe" und "Unter uns" mit. Er und Janina sind seit etwa einem Jahr ein Paar. Wie RTL berichtet waren beide eigentlich zufrieden mit ihrem Single-Dasein, doch beim gemeinsamen Essen sprang der Funke über und seitdem sind sie ein Paar. Janina ist ebenfalls Schauspielerin und war Teil des Musicals "Rocky Horror Show". Wie Janina Korn und Roland Heitz gegenüber RTL erzählen, spielt der Altersunterschied für die beiden keine Rolle.

"Das Sommerhaus der Stars" - Kandidaten 2021: Die Promi-Paare

Welche Promi-Paare stellen sich dem Beziehungstest im TV? Hier stellen wir Ihnen alle acht Paare vor:

Jana Pallaske (42) und Sascha Girndt (44)

Die Schauspielerin und ihr Freund gehören zu den Nachzüglern beim Sommerhaus. Die 42-Jährige kennt man unter anderem aus den "Fack ju Göthe"-Filmen, er ist Stunt-Man. Sie nehmen bei der Reality-Show teil, um - wie sie selbst sagen - ihre Art der Beziehung mal dorthin zu bringen, sie ließen sich nämlich viele Freiräume.

Schauspielerin Jana Pallaske (42) und ihr Stunt-Man-Freund Sascha Grindt (44) Foto: RTL / Stefan Menne

Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33)

Moderator Mola Adebisi (48) und Adelina Zilai (33) Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Mola Adebisi ist Moderator DJ, Synchronsprecher und Tänzer. In Deutschland wurde er durch seine Moderation beim Musik-Sender VIVA bekannt. Ingesamt war er elf Jahre bei VIVA als Moderator tätig und veröffentlichte währenddessen auch einige Singles. Mit Adelina Zilai ist er laut RTL seit knapp einem Jahr zusammen. Sie ist Theologiestudentin und arbeitet als Personaltrainerin. Nun machen Mola Adebisi und Adelina Zilai beim "Sommerhaus der Stars" mit.

Benjamin Ryan Melzer (34) und Elisabeth Marie Hofbauer (25)





Sissi Hofbauer, Benjamin Melzer Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Benjamin Ryan Melzer befasst sich in seinem Buch "Endlich Ben: Transgender - Mein Weg vom Mädchen zum Mann" mit seiner schwierigen Vergangenheit. Laut RTL waren aufwendige Operationen und eine Hormontherapie nötig, um seine Transformation zum Mann möglich zu machen. Er war als erstes Transmodel auf dem Cover von "Mens Health" zu sehen und schaffte es auch auf das Titelbild der "GQ". "Benjamin Ryan Melzer und Elisabeth Marie Hofbauer sind seit zwei Jahren zusammen. Im März haben sie sich verlobt.

Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31)

Lars Steinhöfel, Dominik Schmitt Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Lars Steinhöfel spielt seit 2005 in der RTL-Daily-Soap "Unter uns" als Easy Winter mit. Laut RTL bekannte er sich erst im Alter von 28 Jahren öffentlich zu seiner Homosexualität, aus Angst keine Schauspieljobs mehr zu bekommen. Diese Einstellung ist passé und er steht nun bei "Sommerhaus der Stars" 2021 öffentlich zu seiner Beziehung mit Dominik Schmitt. Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt sind seit vier Jahren ein Paar.

Michelle Monballijn (42) und Mike Cees-Monballijn (33)

Michelle Monballijn, Mike Cees-Monballijn Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Michelle Monballijn war unter anderem in "Tator" und "Alles was zählt" zu sehen. Die Trennung von ihrem Ex-Mann Joachim Masannek wurde teilweise öffentlich und nicht ganz harmonisch ausgetragen. Seit dem 11. Februar 2021 ist sie mit Mike Cees verheiratet. Er war in der Schweizer Ausgabe der "Bachelorette" 2020 zu sehen. Gemeinsam zogen Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn ins "Sommerhaus der Stars" 2021.

Peggy Jerofke (45) und Stephan Jerkel (53)

Stephan Jerkel, Peggy Jerofke Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Peggy Jerofke und Stephan Jerkel haben sich 1998 kennengelernt. 2009 wanderten sie gemeinsam nach Mallorca aus und eröffneten ein griechisches Restaurant. Mittlerweile besitzen sie mehrere Lokale. Seit 2014 sind sie bei der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" zu sehen. Die beiden sind seit 15 Jahren verlobt und haben eine gemeinsame Tochter.

Samira Cilingir (24) und Yasin Cilingir (30)

Samira Cilingir, Yasin Clingir Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Samira und Yasin Cilingir sind bei "Love Island" 2019 ein Paar geworden und seitdem zusammen. Sie haben Anfang 2021 geheiratet und ein gemeinsames Kind. Yasin hat sich durch sein Verhalten gegenüber Samira bei "Love Island" 2019 nicht immer beliebt gemacht, blieb aber durch eine Aussage allen Zuschauern im Gedächtnis. In der Private Suite fragte er Samira: "Soll ich dir zeigen, wie die Sonne aufgeht?". Er konnte sein Versprechen zwar nicht erfüllen, doch die beiden zeigen sich regelmäßig als glückliches Paar im TV.

Almklausi (52) und Maritta (35)

Maritta, Almklausi Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Almklausi war 2021 bereit bei "Promi Big Brother" zu sehen und scheint wohl an Promi-WGs gefallen gefunden zu haben. Er ist seit Anfang der 2000er Jahre im Musik-Business und tritt regelmäßig auf Ballermann-Partys auf. Einer seiner bekanntesten Lieder ist "Mama Laudaaa". Mit Maritta ist er seit 2015 verheiratet. Almklausi und Maritta sind seit 2012 ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn.

