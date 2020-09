vor 32 Min.

Sommerhaus der Stars: heute mit Folge 5 - Iris Klein zieht ein

Heute in Folge 5 wartet auf die Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" eine feuchtfröhliche Challenge. Hier in der Vorschau bekommen Sie alle Infos.

"Sommerhaus der Stars" 2020: Heute, am 27.9.20, in Folge 5 zieht Iris Klein mit Ehemann Peter ein. Hier in der Vorschau bekommen Sie alle Infos zur aktuellen Folge.

Von Monique Neubauer

In Folge 5 der 5. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" warten auf die Kandidaten wieder zwei Challenges. Außerdem ziehen zwei neue Bewohner ein: Iris und Peter Klein. Wie werden die Bewohner auf die Neuankömmlinge reagieren?

Beim Pauschalurlaub im Westmünsterland kämpfen die Promi-Paare darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Promipaar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen und "Das Promipaar 2020" werden.

"Sommerhaus der Stars" heute: Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Das Sommerhaus der Stars" läuft am 27.09.2020 um 20.15 Uhr auf RTL.

Inhalt

Iris Klein zieht heute gemeinsam mit Ehemann Peter Klein ein. Obwohl die beiden neuen Bewohner das Gespräch mit den anderen Promis suchen, hält sich die Begeisterung über die Neuankömmlinge bei den meisten anderen Promipaaren eher in Grenzen. In den beiden Spielen "Rolliges Raupenrennen" und "Duschkaraoke" können die neuen Bewohner zeigen, ob sie eine ernstzunehmende Konkurrenz für die anderen Paare sind.

Welches Promipaar kann die Spiele für sich entscheiden und zeigt genügend Teamgeist?

