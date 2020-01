vor 4 Min.

"Sonic the Hedgehog": Start, Handlung, Besetzung, Trailer, Länge, FSK, Kritiken

Bald kommt der Film "Sonic the Hedgehog" in die Kinos. Hier gibt es alle Infos rund um Start, Besetzung, Trailer, Länge, FSK und Kritiken in unserer Übersicht.

Fans haben Grund zur Vorfreude: Schon bald erscheint der US-amerikanische Kinofilm "Sonic the Hedgehog" auch in Deutschland. Bei der Hauptfigur der Produktion handelt es sich um eine Live-Action-Adaption des beliebten Videospielhelden Sonic.

"Sonic the Hedgehog": Wann ist der Start in den deutschen Kinos?

Der Film "Sonic the Hedgehog" erscheint in wenigen Monaten in den deutschen Kinos. Start ist am Dienstag, den 21. April 2020.

Handlung: Darum geht es in "Sonic the Hedgehog"

Sonic ist auf der Flucht: Außeridische wollen seine Spezialfähigkeit, mit Schallgeschwindigkeit laufen zu können, für ihre Zwecke missbrauchen. Deshalb sucht er auf der Erde Schutz. Doch auch dort kommt er nicht zur Ruhe: Denn die US-Regierung interessiert sich bald für den schnellen Igel. Der Präsident beauftragt den wahnsinnigen Dr. Robotnik (Jim Carrey) damit, Sonic zu jagen, ohne zu ahnen, dass der durchgedrehte Professor die Kräfte des Igels selbst zur Weltherrschaft nutzen will.

Kinofilm "Sonic the Hedgehog": Besetzung, Cast und Schauspieler

Auch im Kinofilm "Sonic the Hedgehog" sind wieder einige Stars der Schauspielszene vertreten. Hier geben wir Ihnen einen Überblick, welche Schauspieler Teil des Casts sind:

Ben Schwartz als Sonic (Stimme)

als Sonic (Stimme) Jim Carrey als Dr. Robotnik

als Dr. James Marsden als Tom Wachowski

Tika Sumpter als Annie Wachowski

als Lee Majdoub als Stone

Adam Pally als Billy Robb

Neal McDonough als Major Bennington

Frank C. Turner als Crazy Carl

als Crazy Carl Melody Niemann als JoJo Wachowski

Das sind Länge und FSK von "Sonic the Hedgehog"

Die Spielzeit von "Sonic the Hedgehog" beträgt insgesamt 100 Minuten. Eine spezielle Altersfreigabe für den Film gibt es nicht.

"Sonic the Hedgehog": Trailer, Kritiken und Reviews

Da der Film noch nicht erschienen ist, gibt es bislang keine Kritiken und Reviews. Sobald es welche gibt, informieren wir Sie hier.

