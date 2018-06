vor 60 Min.

"Sons of Anarchy": Alan O'Neill ist tot Panorama

Alan O'Neill aus der erfolgreichen TV-Serie "Sons of Anarchy" ist tot. Seine Freundin fand den Schauspieler in der Wohnung. Woran der Star womöglich starb.

Von Oliver Bosch

"Sons of Anarchy"-Star Alan O'Neill ist tot. Seine Freundin soll den Schauspieler am Mittwoch leblos im Gang in ihrem Appartement aufgefunden haben. Das berichtete People.com unter Berufung auf das Sprecherteam des Mimen.

Auch der Manager des Stars, Greg Meyer, bestätigte dem US-Branchenblatt Variety am Donnerstag den Tod des 47-jährigen Darstellers. Er bescheinigte seinem verstorbenen Schützling: "Er war ein großartiger Kerl. Sehr witzig und vor allem als sehr talentierter Schauspieler gefragt."

Auch Kollege Timothy V. Murphy zollte seinem "Sons of Anarchy"-Freund auf Twitter seinen letzten Respekt: Mein guter Freund Alan O'Neill starb heute ... wir arbeiteten zusammen bei 'Sons of Anarchy' ... Mein Beileid richtet sich an seine Familie". Murphy spielt in der Serie einen irischen Waffenhändler mit IRA-Hintergrund.

My good friend Alan O’Neill died today....we worked together on The Sons Of Anarchy...my condolences to his family @SonsofAnarchy pic.twitter.com/JTCwsWc6Kp — Timothy V Murphy (@TimVMurphy) 7. Juni 2018

Alan O'Neill ist tot: Der Ire litt an Herzproblemen

Der gebürtige Ire O'Neill verkörperte in der weltweit erfolgreichen TV-Serie "Sons of Anarchy" den irischen Drogenhändler Hugh. Laut Klatschportal Tmz.com litt der gebürtige Ire an Herzproblemen. Erschwerend kam hinzu, dass O'Neill Kettenraucher war und seiner Gesundheit damit täglich schadete. Wie es weiter hieß, schließe die Polizei Fremdverschulden bisher aus.

O'Neill spielte in insgesamt sieben Folgen der Staffeln 6 und 7 von "Sons of Anarchy" mit. Auch beim Serienfinale 2014 stand er vor der Kamera. Als Schauspieler arbeitete der Ire seit den 1990er Jahren. Seine Arbeit umfasste Rollen in der irischen Fernseh-Dramaserie "Fair City" und in Filmen wie "Shadow Dancer und "Urge - Rausch ohne Limit".

In der Filmdatenbank Imdb ist zu lesen, dass O'Neill auch im geplanten Thriller "Charlie Lives: The Family's Return" mitspielen sollte. Daraus wird leider nichts. Ob Alan alias Hugh in "Sons of Anarchy" posthum wohl ein ordentliches Biker-Begräbnis erhält?

