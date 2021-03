vor 3 Min.

Sons of Anarchy auf Disney+: Alle Infos zur Handlung und Besetzung

"Sons of Anarchy" bei Disney+: Alles Wichtige zur Handlung und den Schauspieler im Cast - hier.

Bei Disney+ ist die Biker-Serie "Sons of Anarchy" im Programm zu sehen. Alle Infos zur Handlung und Besetzung haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Von Tanja Schauer

"Sons of Anarchy" steht mit allen 7 Staffeln zum Abruf auf Disney+ bereit. Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Hier erfahren Sie alles Wichtige über die Biker-Serie um Jax Teller und Clay Morrow.

Seit wann ist "Sons of Anarchy" bei Disney+ zu sehen?

"Sons of Anarchy" ist dem 23. Februar 2021 im Stream bei Disney+ zu sehen.

Nachdem Disney+ den Preis für ein Abo erhöht hat, werden nun 8,99 Euro im Monat und 89,99 Euro im Jahr für eine Mitgliedschaft fällig. Zuvor betrug der Preis für ein solches Abo 6,99 Euro monatlich bzw. 69,99 Euro jährlich. Disney rechtfertigt die Preiserhöhung damit, dass das Angebot des Streaming-Diensts massiv ausgebaut wurde.

Durch die Einbeziehung von Disney Star wird die Auswahl an Filmen und Serien nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Handlung: Darum geht es in der Biker-Serie "Sons of Anarchy"

Die Handlung der Serie dreht sich um den Motorradclub der "Sons of Anachy", der in Charming, einer fiktiven Kleinstadt in Kalifornien, ansässig ist. Im Fokus steht zudem die Rivalität zwischen Clay Morrow, dem Präsidenten des Clubs, und Jackson "Jax" Teller, der sowohl Vizepräsident des Clubs als auch der Stiefsohn von Clay ist. Der Motorradclub betreibt zur Tarnung eine Kfz-Werkstatt, finanziert sich jedoch hauptsächlich aus illegalem Waffenhandel und Schutzgelderpressung. Diese Tatsache bleibt auch der Polizei nicht lange verborgen, weshalb sie stets nach Beweisen sucht, um die Mitglieder des Clubs dingfest zu machen.

Die Biker stehen voll und ganz hinter ihrem Präsidenten, als Jacks jedoch beginnt, die moralisch verwerflichen Entscheidungen Clays zu hinterfragen, gerät das Machtgleichgewicht im Club langsam ins Wanken.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Sons of Anarchy"

Der Cast der Serie besteht aus zahlreichen Haupt- und Nebendarstellern, die durch die komplexe Handlung miteinander in Verbindung stehen. Hier finden Sie die Schauspieler im Haupt-Cast der Serie im Überblick:

Rollenname Schauspieler Jackson " Jax " Teller Charlie Hunnam Gemma Teller Morrow Katey Sagal Robert " Bobby Elvis " Munson Mark Boone Jr. Alexander "Tig" Trager Kim Coates Filip "Chibs" Telford Tommy Flanagan Kip "Half Sack" Epps Johnny Lewis Dr. Tara Knowles Maggie Siff Clarence " Clay " Morrow Ron Perlman Harry "Opie" Winston Ryan Hurst Piermont "Piney" Winston William Lucking Juan Carlos "Juice" Ortiz Theo Rossi Chief Wayne Unser Dayton Callie Neron "Nero" Padilla Jimmy Smits Wendy Case Drea de Matteo Happy Lowman David Labrava George "Ratboy" Skogstrom Niko Nicotera Marcus Alvarez Emilio Rivera Ernest Darby Mitch Pileggi Laroy Wayne Tory Kittles Deputy Chief David Hale Taylor Sheridan Luann Delaney Dendrie Taylor Donna Winston Sprague Grayden Elliott Oswald Patrick St. Esprit Agent Joshua Kohn Jay Karnes Chuck 'Chucky' Marstein Michael Ornstein Henry Lin Kenneth Choi Otto "Big" Delaney Kurt Sutter Agent June Stahl Ally Walker Cameron Hayes Jamie McShane

