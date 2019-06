vor 34 Min.

Sophia Thomalla und Loris Karius als Paar

Sophia Thomalla und Loris Karius sind zum ersten Mal seit Bekanntwerden ihrer Beziehung gemeinsam zu einem öffentlichen Event erschienen.

Schauspielerin Sophia Thomalla, 29, und Fußballer Loris Karius, 26, haben sich in Berlin zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt. Das Paar war zum Sommerfest der Organisation „Ein Herz für Kinder“ an den Berliner Wannsee gekommen. Thomalla zeigte sich bauchfrei in einem weißen Spitzen-Outfit.

Torwart Karius ist derzeit vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen, Thomalla folgte ihm an den Bosporus. „Loris hat gerade Sommerpause und damit auch Zeit, mich zu begleiten“, sagte Thomalla nun der Bild. „Warum wir den ersten Auftritt gerade heute machen? Weil mir die Events von ’Ein Herz für Kinder’ am meisten Spaß machen“, meinte die Tochter der noch bekannteren deutschen Schauspielerin Simone Thomalla, 54. (dpa/AZ)

