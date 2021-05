Sophie Cross - Gefährliche Dünen: Alle Infos rund um die neue ARD-Serie

Mit "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" startet heute eine neue Krimi-Serie. Hier gibt es alle Infos rund um Sendertermine, Schauspieler und Handlung der Reihe in unserer Übersicht.

Krimi-Fans aufgepasst: Heute feiert die neue Crime-Serie "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" in der ARD Premiere. Die Kommissarin Sophie Cross ermittelt darin in rätselhaften Morden an der Nordseeküste. Bei der Reihe handelt es sich um eine deutsch-französisch-belgische Produktion, die aus insgesamt drei Teilen besteht.

Wann sind die Sendetermine der Reihe? Worum genau dreht sich die Handlung? Und welche Schauspieler sind in "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" dabei? Hier haben wir alle Informationen rund um die ARD-Serie in einer Übersicht für Sie zusammengefasst.

"Sophie Cross - Gefährliche Dünen": Alle Sendetermine im Überblick

Die erste Folge der neuen Krimi-Reihe ist heute am Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, um 21.45 Uhr im Ersten zu sehen. Hier haben wir alle Sendetermine für Sie im Überblick:

Folge Sendetermin "Teuflischer Plan", Folge 1 Pfingstsonntag , 23. Mai 2021, 21.45 Uhr "Tödliche Wahrheit", Folge 2 Pfingstmontag , 24. Mai 2021, 21.45 Uhr "Blutige Geschäfte", Folge 3 Samstag, 29. Mai 2021, 21.45 Uhr

Wollen Sie nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten oder haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem, dann können Sie die Krimi-Reihe auch ab dem 21. Mai 2021 online über die ARD-Mediathek abrufen. Dort stehen die Folgen entweder vorab oder später kostenlos in der Wiederholung für Sie bereit.

Worum dreht sich die Handlung der ARD-Serie "Sophie Cross - Gefährliche Dünen"?

Im Mittelpunkt der Serie steht Sophie Cross, die nach einem persönlichen Schicksalsschlag ihre Anwaltskarriere an den Nagel hängt, um als Ermittlerin selbst auf Verbrecherjagd zu gehen. In ihrem neuen Arbeitsalltag wird die Kommissarin stets von schweren Schuldgefühlen geplagt: Ihr Sohn ist im Alter von sechs Jahren in einem Moment der Unachtsamkeit plötzlich verschwunden, seitdem fehlt jede Spur von ihm. Wird sie bei ihren Ermittlungen möglicherweise auf ein Lebenszeichen ihres Kindes stoßen?

Bei der Serie führte Frank Van Mechelen nach den Drehbüchern von Paul Piedfort und Marie-Anne Le Pezennec Regie. Gedreht wurde "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" vom 10. August 2020 bis Anfang November 2020 in Ostende und Umgebung sowie in Brüssel.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" dabei:

Im Cast von "Sophie Cross - Gefährliche Dünen" sind diverse nationale und internationale Schauspieler vertreten. Hier sehen Sie alle Hauptdarsteller und ihre Rollennamen in der Krimi-Reihe auf einen Blick:

Schauspieler Rolle Alexia Barlier Sophie Cross Thomas Jouannet Thomas Leclercq Cyril Lecomte Gabriel Deville Mariama Gueye Amina Dequesne Oussama Kheddam Fred Fontaine Wanja Mues Alexander Brandt Amélie Remacle Emma Langer Olivier Soler Olivier Marchand Fred Bianconi Maxime Lecomte Martin Verset Arthur Leclercq

"Sophie Cross - Gefährliche Dünen" ist eine deutsch-französisch-belgische Koproduktion. Die Produzenten sind: France TV Studio, Les Gens und ndF International Production, mit Unterstützung von CNC und Screen Flanders – in Koproduktion mit France TV Créations, RTBF, Gardner and Domm und der ARD Degeto für die ARD.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.