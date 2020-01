vor 17 Min.

"South Park" - Staffel 22 der Serie bei Amazon: Start, Handlung und Folgen

Staffel 22 von "South Park" wird ab Anfang Januar bei Amazon Prime Video verfügbar sein. Alle Infos rund um Start, Handlung, Stream und Folgen gibt es hier.

Sie gehört in den USA zu den beliebtesten Serien im Bereich Animation: "South Park". Wie "Die Simpsons" gibt es sie bereits seit Jahrzehnten. Amazon Prime hat jetzt die Rechte an Staffel 22 gekauft. Ab Anfang Januar 2020 bringt der Streaming-Anbieter die neuen Abenteuer von Kyle, Stan & Co.

Alle Infos rund um Start, Stream, Handlung der Folgen und die Besetzung der Serie finden Sie hier. Auch die Meinung der Kritik bieten wir Ihnen an.

Termin: "South Park", Staffel 22: Start und Folgen im Stream

Amazon Prime Video startet mit der populären Serie ins neue Jahr: Ab dem 1. Januar 2020 sind alle 10 Folgen von Staffel 22 beim Streaminganbieter abrufbar.

Cast von "South Park": Welche Sprecher gehören zur Besetzung?

Der Hauptcast der Serie besteht überwiegend aus zwei Originalsprechern, sowie vier deutschen Synchronisatoren:

Rolle Originalsprecher Deutsche Synchronisation Eric Cartman Trey Parker Jörg Stuttmann Stan Marsh Trey Parker Benedikt Weber Kyle Broflovski Matt Stone Jan Makino Kenny McCormick Matt Stone Sabine Bohlmann

Die Handlung von "South Park": Worum dreht sich die Serie?

Die Animationsserie „South Park“ erzählt vorwiegend Geschichten aus dem Leben der vier Hauptdarsteller Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman und Kenny McCormick. Die Jungs besuchen die South Park Grundschule in dem fiktiven, idyllischen Ort South Park in Colorado und treffen dabei auch immer wieder auf berühmte Persönlichkeiten.

Review zu "South Park", Staffel 22: Trailer und Kritik

Hier können Sie den Trailer zur neuen "South Park"-Staffel sehen:

"South Park" wird bereits seit September 2018 in Deutschland ausgestrahlt. Auch Staffel 22 beschäftigt sich auf satirische Art und Weise mit Politik und Gesellschaftskritik. Trey Parker und Matt Stone, die Macher der Serie, scheuen dabei auch keine heiklen und umstrittenen Themen: Bereits Folge 1 der Staffel beschäftigt sich mit dem Thema Schießereien an Schulen. (AZ)

