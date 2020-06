13:54 Uhr

"Spätes Glück vertreibt das welke Laub": Otti Fischer hat geheiratet

Ottfried Fischer und seine langjährige Lebenspartnerin haben geheiratet. Der Kabarettist ist glücklich und hat auch in der Krise den Humor nicht verloren - wie die Hochzeitstorte beweist.

Von Josef Karg

Er hat sich unter anderem in der Rolle des "Bullen von Tölz" in die Herzen von Millionen Fernsehzuschauern gespielt. Auch im wirklichen Leben lässt sich Ottfried Fischer selbst von seiner schweren Parkinson-Erkrankung so leicht nicht umwerfen. Im Gegenteil: Der gesundheitlich schwer angeschlagene Kabarettist und Schauspieler hat vergangene Woche im kleinen Kreis in Passau seine langjährige Lebensgefährtin Simone Brandlmeier, 49, geheiratet.

Mit ihr war er schon vor einigen Jahren aus dem hektischen München in die beschauliche Drei-Flüsse-Stadt gezogen. Es sollte auch ein Schlussstrich unter die mitunter bewegte Vergangenheit des gebürtigen Niederbayern sein. Brandlmeier unterstützt den inzwischen 66-Jährigen liebevoll und pflegt das humoristische Schwergewicht im großzügigen Haus am Rande der Passauer Altstadt, von wo aus man einen wunderbaren Blick auf den Inn hat.

Schauspieler Ottfried Fischer und seine Lebensgefährtin ziehen Hochzeit vor

Seit 13 Jahren sind die beiden bereits ein Paar und so könnte man nun angelehnt an seine Rolle als "Sir Quickly" in der Kultserie "Irgendwie und Sowieso" von Franz Xaver Bogner sagen: Aus irgendwie ist sowieso geworden.

"Wir haben zu Beginn der Corona-Zeit beschlossen zu heiraten", berichtete Ottfried Fischer nun der Bild-Zeitung. "Ich wusste schon immer, dass ich Simone heiraten will. Aber durch die Corona-Krise wurde uns dieses Zeichen der Verbundenheit besonders wichtig." Fernab der Öffentlichkeit hat sich das Paar bereits am 19. Juni auf dem Standesamt zusammen mit 15 Familienmitgliedern und Freunden das Jawort gegeben: die Braut ganz in Weiß, Ottfried Fischer im dunklen Anzug.

Ottfried Fischer darf perfekte Hochzeit trotz Corona-Pandemie genießen

Sein Rollstuhl war mit Blumen und weißen Bändern geschmückt. "Um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir den Mundschutz beim Jawort aber abgelegt", witzelt der von aller Welt liebevoll "Otti" genannte Künstler. Wenn man der Bild glauben darf, soll die Stimmung trotz strenger Corona-Regeln großartig gewesen sein. Den Humor haben die beiden nämlich offenbar trotz Fischers Schicksal nicht verloren. Ihr Lebensmotto "Spätes Glück vertreibt das welke Laub" zierte die Hochzeitstorte. Die Trauringe hat das Ehepaar übrigens bei einem alteingesessenen Passauer Goldschmied anfertigen lassen.

"Ursprünglich hatten Ottfried Fischer und Simone Brandlmeier ein großes Hochzeitsfest mit über 100 Gästen in einem Regensburger Hotel geplant. Auch prominente Gäste sollten kommen. Dann kamen aber erst einmal die Folgen von Corona. Angeblich soll die Feier nächstes Jahr nachgeholt werden. Jetzt geht es für das Brautpaar in die Flitterwochen. "Wir fahren in Kürze in die Berge", so Ottfried Fischer.

