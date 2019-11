Spanische Fluggesellschaft: Fehlalarm bei Flugzeug in Amsterdam

Am Flughafen Amsterdam-Schiphol hat die niederländische Grenzpolizei eine "verdächtige Situation" in einem Flugzeug untersucht. Kurze Zeit später hieß es: Fehlalarm.

Die niederländische Grenzpolizei hat am Mittwochabend von einer "verdächtigen Situation" in einem Flugzeug am Flughafen Amsterdam-Schiphol berichtet. Details blieben zunächst unklar.

Kurze Zeit später kam dann die Entwarnung: Der Zwischenfall am Flughafen Schiphol war nach Angaben der spanischen Fluggesellschaft Air Europa auf einen Fehlalarm zurückzuführen. Irrtümlich sei die Warnung vor einer Entführung ausgelöst worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend auf Twitter mit. Nichts sei passiert, man bitte um Entschuldigung.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.