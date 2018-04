Spardruck bei ARD verunsichert freie Mitarbeiter

Der schwedische Star-DJ Avicii ist am Freitag tot im Oman aufgefunden worden. Kollegen und Fans trauern um den Erfolgskünstler Tim Bergling.

Brittische Königin

Queen Elizabeth II. feiert 92. Geburtstag mit Konzertbesuch

Was machen Königinen an ihrem Geburtstag? Queen Elizabeth II. geht am Abend auf ein Konzert - mit 92. Dort erwarten sie jede Menge Stars. Der britische Musiker Sting ist auch dabei.