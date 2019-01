17:16 Uhr

Spaßvogel und knallharter Unternehmer: Joko Winterscheidt wird 40 Panorama

Moderator Joko Winterscheidt wird am Sonntag 40. Als Spaßvogel mit unbeirrbar guter Laune wurde er berühmt, mittlerweile ist er auch ein echter Unternehmer.

Von Jessica Stiegelmayer

Die spektakulärste, lustigste und verrückteste TV-Show aller Zeiten kommt gefühlt jeden Monat, mindestens. Die Gastgeber wechseln fröhlich durch, berühmte oder weniger berühmte Gäste geben sich die Klinke in die Hand, und natürlich stehen jede Menge Challenges dabei an. So ist sie, die bunte Welt der Unterhaltung. Dort, wo sich Joko Winterscheidt zu Hause fühlt.

Joko hat sich schon mal den Mund zunähen lassen

Der Moderator mit der markanten Nerd-Brille begeistert sein Publikum vor allem mit unbeirrbar guter Laune, schlagfertigen Sprüchen und ziemlich abgedrehten Ideen. Kurze Kostprobe: Joko hat sich schon den Mund zunähen lassen, wurde lebendig begraben und hat versucht, einen Alligator zu küssen. Aber auch wenn der Nordrheinwestfale gemütlich auf einer Couch sitzt und über Gott und die Welt plaudert, schauen die Menschen zu.

So gut lief es bei Joachim Winterscheidt nicht von Anfang an. Seine Ausbildung zum Werbekaufmann brach er ab, bewarb sich ohne Erfolg als Pilot und landete schließlich als Praktikant bei einer Medienfirma in Hamburg.

Was ihn heute so beliebt macht? "Viele fragen mich immer nach Geheimnissen meines Lebens. Hier ist eines: Ich halte besondere Momente gerne fest. Mit meiner imaginären Kamera, mache ich imaginäre Fotos." So richtig ernst nehmen, kann sich Joko eben nicht. Genauso wenig wie die Medienbranche, in der er so erfolgreich ist. Das wird sich wohl auch nicht nach diesem Sonntag ändern, wenn er seinen 40. Geburtstag feiert. Und sich zum ersten Mal erwachsen fühlt, wie er sagt.

Joko Winterscheidt investiert in Start-ups

Doch hinter dem vielen Klamauk verbirgt sich auch ein echter Geschäftsmann. Zusammen mit "Best Buddy" und Schauspieler Matthias Schweighöfer gründete Joko die Agentur "Creative Cosmos 15", außerdem ist er am Modelabel "German Garment" beteiligt und investiert regelmäßig in Start-ups. Die bunten Socken des Labels "von Jungfeld" hat er bereits finanziell unterstützt, genauso wie den Dienstleistungsanbieter "GoButler". Letzteres entpuppte sich jedoch als komplette Fehlinvestition. Damit er sein Geld in ein Start-up steckt, müssten ihn nicht nur die Idee, sondern auch die Menschen überzeugen. Oder wie Joko es ausdrückt: "Ich arbeite nicht mit Arschlöchern zusammen."

Der TV-Star Joko Winterscheidt feiert 40. Geburtstag (13.01.). Die meisten bringen ihn wohl immer noch ganz automatisch mit seinem Dauerpartner Klaas Heufer-Umlauf in Verbindung. Doch der einstige MTV-Moderator geht zunehmend auch eigene Wege. Video: dpa

Wer Joko sagt, der muss auch Klaas sagen: Schon beim Musiksender MTV standen die Moderatoren zusammen vor der Kamera, mit ihrer Late-Night-Show Circus HalliGalli gewannen sie sogar den Grimme-Preis. Doch 2018 begannen die beiden sich eigenen Projekten zu widmen. Während Klaas Heufer-Umlauf seine Late-Night-Show hat, probiert sich Joko in anderen Medien aus.

Neben seinem Podcast „Alle Wege führen nach Ruhm“, gibt es nun ein Magazin, das seinen Namen trägt: „Joko Winterscheidts Druckerzeugnis“. Mit ebenso verrückten Ideen und Reportern, die vor nichts zurückschrecken dürfen. Denn Joko findet: „Man muss Dinge erleben, um davon erzählen zu können.“

