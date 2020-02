vor 19 Min.

"Spectros"-Start: Folgen und Schauspieler im Cast - alle Infos

"Spectros" läuft auf Netflix. Worum geht es in der neuen Serie? Hier gibt es alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspielern und zur Übertragung.

Netflix zeigt nun die neue Serie "Spectros". Es handelt sich dabei um eine brasilianische, übernatürliche Thriller-Serie von Drehbuchautor und Produzent Douglas Petrie. Worum geht es? Alles zu Start, Folgen, Handlung, Schauspieler/Cast/Besetzung, Kritik und zur Übertragung im Stream finden Sie hier.

Neue Netflix-Serie: Wann war der Start-Termin von "Spectros"?

Die erste Staffel von "Spectros" wurde am 31. Januar auf Netflix veröffentlicht.

"Spectros": Die Handlung der Folgen von Staffel 1

"Spectros" spielt in Liberdade, einem Stadtteil von Sao Paulo. Hauptakteure sind fünf Teenager, die in eine völlig surreale Situation hineingezogen werden: Einen Machtkampf zwischen brasilianischer Hexerei und japanischen Shinto-Geistern. Zunächst ahnungslos, was dies zu bedeuten hat, erkennen die Freunde nach und nach eine Verbindung zur Stadt im Jahre 1908. Angesichts zunehmend bizarrer und düstererer Ereignisse kommt die Gruppe zu einem unvermeidlichen Schluss: Jemand bringt die Toten zurück und die Geister wollen Rache für die Fehler, die in der Vergangenheit begangen wurden.

Liberdade ist die Heimat der größten japanischen Gemeinde der Welt außerhalb Japans. Laut Douglas Petrie ist die Serie eine Mischung aus brasilianischer Folklore und realhistorischer Geschichte sowie Elementen japanischer Geistergeschichten.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "Spectros"?

Bei der ersten Staffel von "Spectros" spielen unter anderem diese Schauspieler mit:

Danilo Mesquita

Cláudia Okuno

Mariana Sena

Enzo Barone

Drop Dashi

Miwa Yanagizawa

Carlos Takeshi

Daniel Rocha

Kelzy Ecard

Norival Rizzo

Produzent Douglas Petrie wirkte bereits an den Serien "Buffy - Im Bann der Dämonen" sowie "American Horror Story" mit.

Ein Trailer zur neuen Serie "Spectros" liegt noch nicht vor. Sobald er erscheint, informieren wir an dieser Stelle drüber. Ab dem heutigen 31. Januar 2020 ist die Serie im Stream auf Netflix zu sehen. (AZ)

