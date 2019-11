vor 33 Min.

Spektakel in Sevilla: Viele Gewinner und eine Verliererin

US-Sängerin Ava Max in Sevilla.

Bei den MTV Europe Music Awards 2019 war geballte Frauenpower angesagt: Taylor Swift, Halsey und Billie Eilish räumten ab. Doch nicht jede hatte so viel Glück.

Geballte Frauenpower, spektakuläre Performances und eine "brillante" Rock-Ikone standen im Fokus der 26. Ausgabe der MTV Europe Music Awards im südspanischen Sevilla. Zu den Gewinnern zählten am Sonntagabend mit jeweils zwei Auszeichnungen Taylor Swift, Halsey, Shootingstar Billie Eilish und die K-Pop-Band BTS. Verliererin war hingegen US-Star Ariana Grande, die in sieben Kategorien nominiert war - und am Ende leer ausging.

Swift siegte in den Kategorien "Bester US-amerikanischer Act" und bestes Video ("ME!"). Halsey bekam die Trophäen als beste Popkünstlerin und für den besten Look. Der Hit "Bad Guy" der erst 17-jährigen Eilish gewann als bester Song. Sie ist zudem die beste Newcomerin. BTS wurde für die "Meisten Fans" und die "Beste Live-Show" geehrt. Fans konnten online über die Preisträger abstimmen.

Liam Gallagher als "Rock-Ikone" ausgezeichnet

Erstmals verliehen wurde in diesem Jahr die Auszeichnung als "Rock-Ikone", die Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher aus dem Kongress- und Ausstellungszentrum Fibes in Sevilla mitnahm. Der 47-Jährige begeisterte unter anderem mit dem Superhit "Wonderwall" das Publikum und sagte: "Ich möchte MTV dafür danken, dass sie meine Brillanz erkannt haben." Andere Bühnen-Acts waren etwa Dua Lipa, Halsey und Green Day.

Durch den Abend führte US-Sängerin und Schauspielerin Becky G. ("Chicken Noodle Soup"), die die Bühne mit einer spektakulären Show und ihren Hits "24/7", "Sin Pijama" und "Mayores" rockte. Gefeiert wurde auch die Performance des spanischen Superstars Rosalía. Die 26-Jährige wurde für die beste Kollaboration ("Con Altura ft. El Guincho) geehrt. Bester Künstler wurde der ebenfalls mehrfach nominierte kanadische Popsänger Shawn Mendes.

Ariana Grande und Camila Cabello gehen leer aus

In der Kategorie "Best German Act" setzte sich Rapperin Juju durch. Mitanwärter auf den Titel waren AnnenMayKantereit, Luciano, Rammstein und das Duo Marteria und Casper. Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello, die im vergangenen Jahr mit vier Auszeichnungen die große Abräumerin war und in diesem Jahr wieder dreifach nominiert war, ging wie Ariana Grande leer aus.

Das Spektakel, das zum 26. Mal stattfand, wird weltweit übertragen. Nach 2002 (Barcelona), 2010 (Madrid) und 2018 (Bilbao) wurden die MTV Europe Music Awards zum vierten Mal in Spanien vergeben. (dpa)

