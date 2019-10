vor 41 Min.

Spezialeinheit der Polizei untersucht Bauernhof in Drenthe

Im mysteriösen Fall einer jahrelang isoliert lebenden Familie untersucht eine Spezialeinheit der niederländischen Polizei erneut den Bauernhof.

"Wir erfassen alle Räume digital, so dass wir eine vollständige Übersicht bekommen", teilte die Polizei der Provinz Drenthe mit.

In dem abgelegenen Hof in Ruinerwold im Osten der Niederlande sollen ein Vater und seine sechs jetzt erwachsenen Kinder neun Jahre lang in einem kleinen Raum gehaust haben.

Der 58-jährige Mieter des Hofes wurde festgenommen. Der Österreicher soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn der Freiheitsberaubung und der "Benachteiligung der Gesundheit von anderen".

Am späten Mittwochabend wurden zwei Betriebe durchsucht, die dem Vater der Familie gehören sollen. Ergebnisse der Durchsuchungen wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. (dpa)

Bericht der Staatsanwaltschaft

