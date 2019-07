14:54 Uhr

"Spider-Man - Far from home": Kino-Start, Trailer, FSK, Cast, Kritik

Tom Holland spielt die Hauptrolle in "Spider-Man - Far from home". Hier bekommen Sie die Infos zu Start, Trailer, Cast und Kritik.

"Spider-Man - Far from home" kam am Donnerstag in Deutschlands Kinos. Trailer, Kino-Start, FSK, Cast, Handlung, Story und Kritik - die Infos zum neuen Spider-Man-Film.

"Spider-Man - Far from home" läuft seit dem 4.7.2019 in deutschen Kinos. In den USA war der Kinostart bereits am 2.7.2019. "Spider-Man - Far from home" ist der 23. Film des Marvel-Universums. Am Eröffnungstag spielte der Film laut Variety 39 Millionen Dollar in nordamerikanischen Kinos ein. "Far from home" ist eine Fortsetzung des Spider-Man-Films "Homecoming" von 2017. Lesen Sie hier mehr zu Trailer, Kino-Start, FSK, Cast, Handlung, Story und Kritik von "Spider-Man - Far from home".

"Spider-Man - Far from home": Der Trailer zum Film

Hier können Sie den deutschen Trailer zum neuen Superhelden-Blockbuster sehen:

"Spider-Man - Far from home": Handlung und Story

Peter (Spider-Man) ist mit Michelle und Ned in Europa auf Klassenfahrt. Dabei wird Peter von Nick Fury rekrutiert. Dieser sagt, dass Europa von „Elementals“ angegriffen wird. Das sind Wesen aus Feuer, Wasser, Stein und Luft - eben aus den vier Elementen. Jetzt muss Peter gemeinsam mit einer Gruppe aus Quentin Beck, Nick Fury, Maria Hill und anderen gegen diese Kreaturen den Kampf antreten. Außerdem versucht Spider-Man, den Tod von Iron Man bzw. Tony Stark zu verdauen.

Die Altersfreigabe FSK: Ab wie viel Jahren dürfen Kinder bzw. Jugendliche schauen?

"Spider-Man: Far from home" ist in den USA als PG-13 eingestuft. Es dürfte in Deutschland also auf eine FSK12 Freigabe hinauslaufen.

"Spider-Man: Far from home" - Kritik und Rezensionen

Der neue Spider-Man Film hat auf Filmstarts eine Durchschnittswertung von 3,5 von 5 Punkten und auf kino.de 4,6 von 5 Punkten. Erste Stimmen zum neuen Blockbuster waren in der Mehrzahl positiv. Die gute Mischung aus Action, Spaß und unerwarteten Wendungen und der Umgang mit dem Ende von "Avengers: Endgame" sowie die Darstellung von Gyllenhaal wurden weitgehend gelobt. Außerdem hätte der Blockbuster den „Geist der Comics“ gut eingefangen, so Steven Weintraub von Collider. Ein Kritikpunkt war, dass die Entwicklung von Spider-Man aus emotionaler Sicht etwas dürftig geraten sei. Dennoch überwiegen bei allen Kritiken bei weitem die positiven Stimmen, die insbesondere dem Spider-Man- und Peter Parker-Darsteller Jake Gyllenhaal huldigen für dessen schauspielerische Leistung. Einige sehen in dem aktuellen Spider-Man-Film auch das inoffizielle Sequel zum Endgame der Avengers.

"Spider-Man - Far from home": Stars, Schauspieler, Cast, Besetzung, Regie, Musik und Co.

Hier finden Sie alles zu "Spider-Man - Far from home" wie Stars, Schauspieler, Cast, Besetzung, Regie, Musik und Co.:

Besetzung/Schauspieler/Cast:

Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man

Jake Gyllenhaal: Quentin Beck / Mysterio

Jacob Batalon: Ned Leeds

Zendaya: Michelle „MJ“ Jones

Tony Revolori: Flash Thompson

Angourie Rice: Betty

Marisa Tomei: Tante May

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Cobie Smulders: Maria Hill

Martin Starr: Mr. Harrington

Jon Favreau: Harold „Happy“ Hogan

Numan Acar: Dimitri

Hemky Madera: Mr. Delmar

J. B. Smoove: Mr. Bell

Remy Hii: Brad Davis



Regie: Jon Watts
Drehbuch: Chris McKenna, Erik Sommers

Produktion: Kevin Feige, Amy Pascal

Musik: Michael Giacchino

Kamera: Matthew J. Lloyd

Schnitt: Leigh Folsom Boyd, Dan Lebental

Themen Folgen