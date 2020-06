09:56 Uhr

"Spider-Man: Miles Morales": Release, Gameplay und Trailer

"Spider-Man: Miles Morales" dürfte zu den Launch-Titeln für die neue PlayStation 5 gehören. Alle Infos zu Release, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

Vieles hängt für eine neue Konsole von den Launch-Titeln ab, also den zum Start verfügbaren Spielen. Zum Release der PS5 wird unter anderem "Spider-Man: Miles Morales" auf den Markt kommen - und damit der Nachfolger des 2018 für PS4 erschienenen Hits "Marvel's Spider-Man". Alle Infos zu Release-Termin, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

Release-Termin: Wann erscheint "Spider-Man: Miles Morales"?

"Spider-Man: Miles Morales" dürfte zum Release der PlayStation 5 erscheinen, also im Winter 2020. Die gemeinsame Veröffentlichung wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, es ist aber eher unrealistisch, dass Konsole und Spiel getrennt voneinander in die Läden kommen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

"Spider-Man: Miles Morales": Das ist das Gameplay

Nur zwei Jahre nach "Marvel's Spider-Man" schieben die Entwickler mit "Spider-Man: Miles Morales" den Nachfolger hinterher. Die kurze Entwicklungszeit muss aber kein Nachteil sein: Im Trailer kann man erahnen, dass die Developer die Vorteile der neuen PS5 ausgenutzt haben. Die Story ist auch für Spider-Man-Veteranen erfrischend: Anders als in vielen anderen Spider-Man-Veröffentlichungen dreht sich das Game nicht um Peter Parker, sondern um den afroamerikanischen Helden Miles Morales, den ebenfalls eine Spinne gebissen hat.

In den Comics tauchte der Charakter erstmals 2011 auf, nun haben Marvel und Insomniac Morales zum Helden seines eigenen Spiels gemacht. Der neue "Spidey" kämpft sich dabei gegen menschliche und übermenschliche Gegner in klassischer Spinnenmanier durch New York City.

Das ist der Trailer zu "Spider-Man: Miles Morales"

Der Trailer von "Spider-Man: Miles Morales" verrät noch nicht viel über die Spezifika des Gameplays. Das Setting in New York City sieht aber eindrucksvoll aus:

