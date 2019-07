vor 21 Min.

Spiegel berichtet: Bloggerin Marie Sophie Hingst ist tot

Marie Sophie Hingst wurde nach Angaben des Spiegel am 17. Juli tot in ihrer Wohnung in Dublin aufgefunden.

Wie jetzt bekannt wurde, ist die Bloggerin und Historikerin Marie Sophie Hingst gestorben. Sie hatte eine jüdische Lebensgeschichte und Holocaust-Opfer erfunden.

Marie Sophie Hingst ist tot: Das berichten übereinstimmend mehrere Medien, unter ihnen der Spiegel, der sich auf die Mutter der 31-Jährigen beruft. Bekannt wurde Marie Sophie Hingst durch ihren Blog "Read on my dear, read on", in dem sie von ihrer jüdischen Familie und deren Leiden im Holocaust berichtete. Im Juni 2019 deckte der Spiegel allerdings auf: Die Lebensgeschichte war erfunden, tatsächlich stammte Hingst aus einer protestantischen Familie.

Nach Angaben des Spiegel wurde Hingst bereits am 17. Juli tot in ihrer Wohnung in Dublin aufgefunden. Wie die Irish Times berichtet, geht die Polizei von keinem Fremdeinwirken aus. Die Ergebnisse der Autopsie liegen aber noch nicht vor. Hingst stammte aus Wittenberg, lebte aber mittlerweile in Dublin. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: Lügenvorwürfe: Medien prüfen Interviews mit Marie Sophie Hingst

Themen Folgen