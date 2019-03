17:14 Uhr

"Spieglein, Spieglein": So wird der Münster-Tatort heute

Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) in einer Szene des neuen Münster-Tatorts "Spieglein, Spieglein".

Jeden Tag ein Tatort in Münster - und jeder Mord macht Thiel und Boerne noch nervöser. Lohnt sich "Spieglein, Spieglein" heute? Die Tatort-Kritik.

Von Stefan Drescher und Rupert Huber

"Spieglein, Spieglein" heißt der neue Tatort aus Münster, der heute am Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Der Fall ist der erste von insgesamt drei neuen Folgen mit den Quoten-Königen Thiel und Boerne in 2019.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Wutschnaubend stürmt Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) in die Mordkommission: Nur kurze Zeit nachdem eine Tote hinter dem Dom gefunden wurde, tauchten die ersten Videos in den sozialen Netzwerken auf. Und jetzt auch noch dieses Foto auf der Titelseite der Tageszeitung – wie konnte Frank Thiel (Axel Prahl) sich nur lachend am Tatort fotografieren lassen?

Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Börne (Jan Josef Liefers) beim Renovieren nach einer durchgearbeiteten Nacht. Bild: Thomas Kost, WDR

Die Ermittlungen haben kaum begonnen, da steht der Kommissar schon in der Kritik. Zumal auch Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) keine Hinweise auf einen Täter liefern kann. Ein Motiv oder andere Verdachtsmomente sind im Umfeld der Ermordeten nicht zu finden. Freunden gegenüber berichtete sie noch, ihr sei in den letzten Tagen jemand gefolgt. Da meldet sich Prof. Boerne: Im Kanal wurde ein weiteres Todesopfer geborgen. Und es gibt einen Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang zwischen den Todesfällen besteht.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Spieglein, Spieglein" einzuschalten?

Endlich wieder Krimi-Knabberfutter für die Wohnzimmer-Couch am Sonntagabend. Nachdem der WDR im Jahr 2018 nur einen neuen Tatort aus Münster ausgestrahlt hatte, sind die Domstädter dieses Mal dreimal dran. „Spieglein, Spieglein“ stellt sich nicht nur als schwarzhumorige Komödie dar, sondern auch als klar erzählter Krimi, der das Motiv des Doppelgängers in Anlehnung an den klassischen Schauerfilm aufgreift.

Was geschieht? Täglich wird ein Mensch ermordet, der den Mitgliedern des Münsteraner Teams auffallend ähnlich sieht. Am Montag liegt eine Frau hinter dem Dom, die wie Staatsanwältin Klemm aussieht, aber Nichtraucherin ist. Am Dienstag trifft es die Rechtsmedizinerin Silke Haller „Alberich“ (Christine Urspruch). „Warum habe ich eine Gänsehaut?“, fragt Alberich ihren Chef, Prof. Boerne. Der schwafelt: „Weil Ihr Leben nach Mustern sucht seit der Evolution“ und faselt vom „Säbelzahntiger im Gebüsch“. Bis Boerne selbst einem Doppelgänger begegnet, der als Musikprofessor genauso eitel ist wie er selbst als narzisstischer Mediziner.

Sichten Video-Material: Boerne (Jan Josef Liefers), Thiel (Axel Prahl), Silke Haller (Christine Urspruch) und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann). Bild: Thomas Kost, WDR

Der Zuschauer kommt schon bald hinter die Psychologie der Mordserie. Und es bedarf keiner großen Kombinationsgabe zu wissen, warum der Mörder der Polizei stets einen Schritt voraus ist. Schon deshalb sei nicht mehr verraten über die Story, die mitunter groteske Züge aufweist. Dass Serienkiller nach Tötungsmustern vorgehen, ist nicht neu.

Drehbuchautor Benjamin Hessler hat offenbar gründlich nachgedacht und das überstrapazierte Motiv des Serienkillers den Münsteraner Anforderungen angepasst. Dazu passt das Personal wie Birgit Brückner (Kathrin Angerer) aus dem Bürgerbüro. Weiß sie was? Aus Münster vertraute Krimi-Gesichter wie Arnd Klawitter und Ronald Kukulies reichern die Geschichte an, inklusive eines Showdowns mit dem doppelten Thiel. Ganz zum Schluss geht die Clique ins Café mit Außenbewirtung. Frau Klemm zuliebe.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Nadeshda Krusenstern: Friederike Kempter

Silke Haller "Alberich": Christine Urspruch

Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Herbert Thiel: Claus D. Clausnitzer

Sascha Kröger: Arnd Klawitter

Birgit Brückner: Kathrin Angerer

Ronald Kukulies: Markus Timotschek

Björn Mayer: Mirko Schrader

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Thiel und Boerne sind das Tatort-Team in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Thomas Kost, WDR

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

24. März: "Tatort: Der Tod ist unser ganzes Leben" (Wdh., München)

31. März: "Tatort: Bombengeschäft" (Köln)

07. April: "Polizeiruf 110: Kindeswohl" (Rostock)

14. April: "Tatort: Inferno" (Dortmund)

21. April: "Die Liebe, ein seltsames Spiel" (Wdh., München)

Themen Folgen