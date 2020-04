vor 53 Min.

Spiele-Highlights 2020: Games für PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch - Was erscheint im Mai?

Release-Liste mit den Spiele-Highlights: 2020 erscheinen für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One jede Menge vielversprechende Games.

Von Sascha Geldermann

Egal ob PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oder PC - die Release-Liste ist 2020 vollgepackt mit Spiele-Highlights. Zu den interessantesten Games des Jahres gehören unter anderem "Cyberpunk 2077", "Animal Crossing: New Horizons" und "The Last of Us Part 2".

In diesem Artikel geben wir eine Übersicht über die vielversprechendsten Videospiele im Jahr 2020. Dabei handelt es sich nicht um eine vollständige Release-Liste für PC und Konsolen, sondern um eine Auswahl der Redaktion.

Der Überblick konzentriert sich vor allem auf die Spiele, die bereits ein festes Erscheinungsdatum haben, und wird regelmäßig aktualisiert. Zu jeder Plattform finden Sie aber auch einen kurzen Ausblick auf Spiele, bei denen der Release noch nicht genau feststeht.

Bei vielen Spielen verlinken die Namen auf ausführliche Artikel zu den jeweiligen Games, die Informationen zum Gameplay und Trailer bieten:

Games für PC: Spiele 2020

Zu den Highlights ohne genauen Release-Termin gehören 2020 "Halo: Infinite", "Elden Ring" und "Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2". Das Ubisoft-Spiel "Watch Dogs: Legion" soll nach einer Verschiebung in der zweiten Jahreshälfte erscheinen.

Games für PlayStation 4: Spiele 2020

"The Last of Us 2" sollte ursprünglich im Mai erscheinen, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben - laut den Entwicklern führe das Coronavirus zu logistischen Problemen. Zu den interessantesten Spielen ohne genaues Release-Datum gehören außerdem "Elden Ring" von From Software, "Biomutant" und "Dying Light 2". "Gods & Monsters" von Ubiosoft soll nach einer Verschiebung in der zweiten Jahreshälfte erscheinen. Für Ende des Jahres ist übrigens auch der Release der Nachfolger-Konsole PlayStation 5 geplant.

Games für Xbox One: Spiele 2020

Als weitere Highlights sollen 2020 für die Xbox One unter anderem noch "Halo: Infinite" und "Elden Ring" erscheinen. Ende des Jahres wird außerdem die Nachfolger-Konsole Xbox Series X auf den Markt kommen.

Games für Nintendo Switch: Spiele 2020

Es gibt einige Spiele, die noch 2020 für die Switch erscheinen sollen, aber noch keinen genauen Termin haben. Dazu gehören auch "No More Heroes 3" und "Bravely Default 2". Nintendo wird außerdem noch weitere Spiele ankündigen. Laut Gerüchten soll eine Sammlung der 3D-Mario-Spiele mit "Super Mario 64", "Super Mario Sunshine" und den beiden "Super Mario Galaxy"-Ablegern in Arbeit sein. Auch Gerüchte um Switch-Versionen zu den beiden Zelda-Spielen "Wind Waker" und "Twilight Princess" halten sich hartnäckig.

